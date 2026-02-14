我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周晨儀律師挑選水晶的標準，最重要的第一考量是「眼緣」。（圖／律師周晨儀提供）

▲除了水晶手鏈以外，周晨儀律師也會到財神廟拜拜或用線香來祈求好運。（圖／律師周晨儀提供）

農曆春節求財運，不僅民眾走春求財，律師也有獨門撇步。對水晶有一番研究的美女律師周晨儀分享，自己挑選水晶手鍊首重「眼緣」，其次才是求財功效。她透露曾佩戴友人贈送的避邪水晶，卻因能量太強一度感到心悸、胸悶，適應後如今這條手鍊已成為她前往監獄律見時的專屬護身符。另外也提到至財神廟求財時，回程路上立刻接到委任案件的神奇經歷。周晨儀律師分享，自己原本都是到北京購買水晶手鏈，也曾有過網路購物的經驗，但因擔心受騙且品質參差不齊，所以挑選時都特別仔細，而後才終於在台灣找到一間信任的店家，久而久之便成為常客。至於挑選水晶手鏈的標準，律師笑笑表示，最重要的是「眼緣」，外觀好看、適合自己為第一考量，其次為功效，且挑選的大多為「求財」居多。不僅如此，她也提到自己的特別經歷，曾戴了一條友人贈送的避邪水晶手鏈，但因能量強大「壓不住」，偶爾會出現心悸、胸悶的狀況，休息一陣子後重新戴回才好轉，而這條手鏈也成為了律師去監獄時的護身符。除了水晶手鏈以外，周晨儀律師也經常用線香來做為辦公室常用的轉運小物，忍不住笑喊：「因為我們太多負能量了！」若是遇到隔天有重要的開庭，便會點燃線香讓自己安定、幸運。律師提到，自己過去也會到金山的財神廟拜拜，今年則選擇去松山慈惠堂。神奇的是，有一次到辦公室附近的財神廟拜拜後，在回公司的路途中馬上就接到案子。由於詐騙猖獗，周晨儀律師的肖像經常遭到冒用，假借其名義發文、賣東西等，只好開始經營自己的社群帳號，盼用本尊來打敗仿冒。