針對民眾黨立委李貞秀涉及雙重國籍不得擔任立法委員之疑慮，是否涉及隱匿或不實記載，而可能違反刑法第214條《使公務員登載不實罪》。高雄市民進黨多位新人議員參選人尹立、蔡秉璁、黃敬雅、黃偵琳，在具台美雙律師資格的市議員湯詠瑜陪同下，於今（11）日下午3時前往高雄地檢署按鈴告發，呼籲司法機關儘速釐清事實，查明真相，以保障法制。湯詠瑜指出，依國籍法第20條規定，具雙重國籍者不得擔任立法委員；若於登記參選時未據實揭露相關身分，或隱匿候選人消極資格，恐有違反《使公務員登載不實罪》之嫌。鑑於立法委員能與聞國家重要機密，其忠誠義務之要求非常重要，我國法制才會禁止雙重國籍者擔任立委。希望藉由告發，籲請檢察機關在受理後，儘速啟動調查程序，函詢相關單位，釐清李貞秀於登記參選時之資訊、資格與行政流程是否完備、合法，為保障國家安全，落實法制。尹立表示，國籍問題不是枝微末節，而是民主制度最基本的底線。當中國對台統戰與滲透手法日益細膩，從經濟、媒體到政治領域層層滲入，任何制度上的模糊與寬縱，都可能成為國安破口。若候選人資格存在疑義卻未被嚴格檢視，不僅傷害選舉公平，更動搖人民對憲政秩序的信賴。蔡秉璁強調，國會議員遵守法律與效忠國家的義務不容任何的模糊空間，李貞秀在登記為不分區立委候選人時，是否依照《兩岸人民關係條例》放棄中國戶籍程序，並提交證明文件？擬就任立委時，是否確實依《國籍法》申請放棄中國國籍？主管機關都應該嚴格調查、把關。更要不得的是，李貞秀還在受訪時把「中華民國」講成「中華人民共和國」，這樣的態度，真的適任立委、適任中央民代嗎？黃偵琳則表示，領中華民國薪水、當中華民國立委，依據現行法規就是只能有中華民國國籍。中國公安局不幫忙李貞秀辦理除國籍，她反而選擇挑戰中華民國法律，還反過來要所有人遷就她，情勒台灣人接受她。如果不硬起來處理，或許在不遠的未來，可能都有機會看到習近平來選總統。民眾黨在立法院配合國民黨，多次阻擋國防與重大建設預算，癱瘓議事、拖延法案，實質阻礙台灣國家發展。在這樣的政治背景下，若再出現涉及中國籍爭議的立委資格問題，從國會杯葛預算，到候選資格疑雲，一條龍的政治操作已清楚可見端倪。現場新人參選人也一致表示，身為即將投入地方議會的政治工作者，更有責任為制度把關。民主得來不易，不能因政治算計而鬆動底線。今日赴地檢署檢舉，並非針對個人，而是為了捍衛制度與國家安全。呼籲相關單位正視此案，儘速釐清事實真相，守住台灣民主防線。