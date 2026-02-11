樂天桃猿今（11）日迎來與千葉羅德海洋隊的第二場對決。樂天打線前五局遭到千葉羅德投手群完全封鎖，包括先發的日本武士隊國手種市篤暉也小試身手並單局飆出2次三振，展現絕好調的近況。反觀樂天投手群讓對手單場敲出 3 支全壘打，最終樂天桃猿在次戰以1：9敗下陣來，在交流賽與羅德各拿一勝。

國手級壓制　種市篤暉首局連飆 2K

羅德隊此役派出日本隊代表強投種市篤暉先發，他一開賽就展現震撼實力，最快球速狂飆156公里，接連三振何品室融、鍾玉成，輕鬆完成一局任務退場。在種市與後續投手的聯合封鎖下，樂天前5局不僅沒有安打，還因兩度雙殺打陷入打擊寒冬。

溫馨瞬間　杜禹鋒在父親見證下敲安破蛋

樂天直到6局下才靠著邱勝宥擊出團隊首安打破悶局。緊接著，昨日抽中開球資格的杜禹鋒父親在看台上加持下，杜禹鋒擊出帶有打點的適時安打，幫助樂天桃猿破蛋，成為本場比賽最溫馨的亮點。

羅德火力大爆發　高野光海單場雙響

羅德打線首局就由石川慎吾全壘打先馳得點，2局上愛斗、田村龍弘與岡大海的長打連發，讓樂天先發劉家翔承受不少壓力。7局上，羅德小將高野光海對李家明轟出陽春砲；8局高野再度發威，對邱駿威擊出單場第二轟，個人「單場雙響砲」徹底澆熄樂天反撲氣焰。

9局下2出局後，曾冠傑擊出三壘安打，代打李勛傑也選到保送，可惜陳佳樂最終遭到三振，未能延續攻勢。樂天桃猿雖然吞敗，但年輕小將能對壘156公里火球並在逆境中尋求突圍，仍是春訓重要的成長養分。

