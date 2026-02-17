我是廣告 請繼續往下閱讀

判讀AI產業是否能維持健康成長，可透過三大關鍵指標持續追蹤：

台積電的產能規劃也被市場視為重要觀察指標，口袋證券提到，特別是CoWoS等先進封裝產能配置，

AI已成為全球科技與產業發展的核心熱點。展望2026年，市場關注焦點也正從「是否投入AI」，轉向「AI能否持續創造價值」，帶動產業觀察角度出現結構性轉變。口袋證券指出，輝達執行長黃仁勳所舉辦的「兆元宴」，可作為觀察台灣AI供應鏈結構與發展方向的重要參考。口袋證券進一步表示，從供應鏈動態來看，台灣AI供應鏈發展已呈現兩大主軸。第一，是因算力持續提升而衍生的物理瓶頸解決需求，包含散熱、電力供應與高速傳輸等基礎設 施升級，如奇鋐、台達電、光寶科。相關技術已成為高階AI系統穩定運作的關鍵，也直接影響整體效能與可靠度。第二，是AI應用的實際落地與擴散，特別是在邊緣運算場景的AI PC、工業電腦與機器人等，如華碩、技嘉 、微星、研華，顯示AI正逐步從資料中心延伸至終端裝置與產業現場。在基礎設施層面，散熱技術的重要性持續升高。隨著新一代AI晶片功耗提升，若熱能無法有效排出，將可能影響運算效能與設備壽命，因此，產業正逐步由傳統氣冷方案，轉向效率更高的液冷解決方案；液冷技術也被視為高階AI伺服器的重要發展方向之一。亦即AI應用是否能為企業帶來可驗證的現金流，如Adobe Firefly 生成點數消耗量、Meta廣告平均單價。工廠端的實際運作狀況，往往能較財務報表更早反映需求變化，如廣達AI伺服器出貨佔比。其預算編列被視為整體AI產業鏈的「源頭活水」，將直接牽動算力建置節奏與上下游景氣，例如Amazon（亞馬遜）AWS營業利潤率。此外，通常反映主要客戶對AI晶片的整體需求輪廓。若相關擴產節奏持續，市場多解讀為終端需求動能仍具支撐。口袋證券提醒，整體而言，去年AI已成為資金投入熱點，而2026年則是檢驗AI是否能從「基礎建設期」順利邁向「應用變現期」的關鍵一年。持續觀察供應鏈結構的變化，以及三大可追蹤指標的，將有助於市場更理性地理解AI產業的長期發展方向。