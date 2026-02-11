萊爾富春節福袋持續開獎，今（11）日下午3點抽出第五位幸運兒，獎抽獎編號為「0660347」，獎項落於「降臨楠梓高梓店」，每張股票市值約192萬元。提醒民眾2月25日將抽出最後兩位「輝達（NVIDIA）股票」幸運得主，還沒上網登錄抽獎序號的可得抓緊最後機會了。
萊爾富春節福袋開獎了！第五位台積電得主出爐
萊爾富今（11）日下午3點，於FB粉專進行第三波公開直播抽獎，順利抽出第五名「台積電股票」的幸運得主。中獎抽獎編號為「0660347」，獎項落於「降臨楠梓高梓店」，每張股票市值約192萬元。
依今（28）日台積電收盤價計算，每張股票市值約新台幣192萬元，實際中獎股票價值將以辦理股票贈與轉帳前一日的台積電收盤價為準。萊爾富表示，中獎名單將於2月12日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於2月26日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。
並且，福袋2月25日還將抽出最後兩位「輝達（NVIDIA）股票」幸運得主，抽獎序號活動只到2月22日，想成為下一位科技股股東的民眾，務必把握最後時間前往萊爾富購買馬年發財卡，為自己拚一次好運。
7-11第二波開運福袋今開賣！499元共14款
此外，今年春節連假從2月中開始，相較往年比較晚，因此7-11首度於年前推出「第二波開運福袋」，並於今（11）日正式開賣，不僅集結7大肖像、價位499元，共14款可選擇。
福袋內除了有價值360元零食飲料組，更包含1組大獎抽獎序號、合作品牌優惠券，且第二波福袋，隨袋附贈7-11復古燈箱1個（共5款）與開運福袋發財金卡，有機會獲得5元～168元購物金，或者免費咖啡兌換券。
跟第一波福袋不同的是，這次每袋加碼有贈送7-11復古燈箱一個還有開運福袋發財金卡，可隨機抽中5元～168元購物金，最划算的買法是搭配春節「金馬開運迎財神活動」，滿額立折外，使用指定支付方式還可額外折200元。
資料來源：萊爾富、7-11
我是廣告 請繼續往下閱讀
萊爾富今（11）日下午3點，於FB粉專進行第三波公開直播抽獎，順利抽出第五名「台積電股票」的幸運得主。中獎抽獎編號為「0660347」，獎項落於「降臨楠梓高梓店」，每張股票市值約192萬元。
依今（28）日台積電收盤價計算，每張股票市值約新台幣192萬元，實際中獎股票價值將以辦理股票贈與轉帳前一日的台積電收盤價為準。萊爾富表示，中獎名單將於2月12日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於2月26日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。
並且，福袋2月25日還將抽出最後兩位「輝達（NVIDIA）股票」幸運得主，抽獎序號活動只到2月22日，想成為下一位科技股股東的民眾，務必把握最後時間前往萊爾富購買馬年發財卡，為自己拚一次好運。
此外，今年春節連假從2月中開始，相較往年比較晚，因此7-11首度於年前推出「第二波開運福袋」，並於今（11）日正式開賣，不僅集結7大肖像、價位499元，共14款可選擇。
福袋內除了有價值360元零食飲料組，更包含1組大獎抽獎序號、合作品牌優惠券，且第二波福袋，隨袋附贈7-11復古燈箱1個（共5款）與開運福袋發財金卡，有機會獲得5元～168元購物金，或者免費咖啡兌換券。
跟第一波福袋不同的是，這次每袋加碼有贈送7-11復古燈箱一個還有開運福袋發財金卡，可隨機抽中5元～168元購物金，最划算的買法是搭配春節「金馬開運迎財神活動」，滿額立折外，使用指定支付方式還可額外折200元。