我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄捷運黃線多站周邊都市計畫變更案（含Y2、Y4、Y10）近期通過內政部審議，隨著站點位置與開發輪廓逐步明朗，長期缺乏捷運直達的澄清路、本館路一帶，正式擺脫「捷運孤兒」定位。信義房屋鳳山文山店專案經理王馥華表示，此次都計過關，代表捷運從規劃走向落實，讓原本生活機能成熟卻少了捷運支撐的區域重新回到市場視野，在地居民對捷運的態度，也從過往的「聽聽就好」，轉為實際關心進度與通車時程，近期帶看時，主動詢問捷運話題的比例明顯提高。Y4站所處的澄清湖特區，向來是高雄指標性的醫療與觀光生活圈，王馥華指出，周邊匯聚長庚醫院、澄清湖棒球場與休憩綠地，居住環境以低密度、安靜取向為主。過去居住族群多為退休族、企業主等高資產客層，偏好景觀與生活品質，但日常移動高度仰賴自駕。未來捷運設站後，不僅可減輕就醫族群轉乘公車或找停車位的負擔，也有助串聯觀光與醫療動線，讓生活便利性補上最後一塊拼圖。不過，市場買氣並未集中單一站點，王馥華分析，以自住剛性需求來看，多數買方仍優先鎖定機能成熟的Y5文山特區。該區鄰近陽明學區，周邊商圈、傳統市場、量販通路與醫療資源齊備，本就是三民、鳳山、鳥松交界的成熟生活圈，過去僅缺乏捷運支撐，如今隨黃線補位，生活機能與交通條件同步到位。Y4像市郊型的高級住宅區，強調環境與寧靜；Y5則屬於機能取向的高密度生活場域，兩者定位清楚、族群各有擁戴。王馥華近年也觀察到部分北部買方南下布局，看準高雄捷運沿線房價仍具相對落差，加上醫療資源完整，作為長期置產或度假使用。產品與價格面，Y5文山特區選擇多元，從總價約500萬元的華廈產品，到3,000至4,000萬元的新成屋大樓，商住型透天店面則落在6,000至7,000萬元，部分舊透天仍可見1,000多萬元水位，產品型態完整。澄清湖一帶以透天聚落為主，也有單價約3字頭的電梯大樓，吸引異地置產族作為備用或度假宅。若著眼未來捷運紅利，王馥華建議，Y5站周邊步行15分鐘內的範圍，都是值得入手的切入帶，無論新舊屋型、透天或大樓，都能依預算彈性選擇；醫護人員、教師、律師與企業主管形成穩定自住買盤，而Y3、Y4一帶，則可望在通車後放大就醫與觀光人流，帶動商業機能逐步成形。目前黃線已動工，待與紅、橘線更緊密串聯，通勤動線將更完整，有望降低高雄人對自駕的依賴。然而地下化工程期程長、交通黑暗期難免，市場亦需耐心等待。