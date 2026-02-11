我是廣告 請繼續往下閱讀

立委高金素梅涉嫌以等3大案，今日凌晨移送台北地檢署，但檢察官還沒問到任何案情，就因為高金素梅身體不適，偵查庭臨時喊卡，高金素梅對於自身涉案如何解釋？目前檢方手中只有調查局的調詢筆錄，偵辦全案的破口預料將從身上著手。張俊傑是串聯3大案的核心人物，因涉犯貪污重罪、有逃亡串證之虞，加上又對案情避重就輕，檢方複訊後聲押禁見。根據了解，張俊傑曾當過高金素梅辦公室主任，現在掛名助理，看似位階較低，但他在本案扮演發號施令的角色，例如，除了高金素梅、張俊傑另有3名被告：高金素梅前助理露子吉尤（50萬交保，限制出境出海）、前助理林怡君（50萬交保，限制出境出海）以及人頭助理楊昀儒（10萬交保，限制出境出海）。由高金素梅創設的原住民多族群文化交流協會，涉嫌在2015年到2018期間詐領補助費，。依據官方統計，協會從2016年到2018年總共獲得元補助金，不過因為是「低價高報」，扣除實際支出有多少不法所得，仍在釐清中。，高金素梅、張俊傑、協會理事長周陳文彬（30萬交保，限制出境出海）、高金素梅特助高智偉（50萬交保，限制出境出海）、前助理露子吉尤（50萬交保，限制出境出海）、蘭嶼鄉代呂俠（50萬交保，限制出境出海）、廠商張智傑（交保10萬）、廠商陳正順（10萬交保）共8人涉嫌虛報活動費詐領補助款。洗錢部分，高金素梅辦公室主任利春仁（10萬交保）、特助高智偉（50萬交保，限制出境出海）、南區服務處主任麥玲鳳（10萬交保，限制出境出海）、等人會配合張俊傑的要求操作金流，涉嫌隱匿協會不法詐欺所得。，高金素梅、張俊傑以外還有6名被告：南區服務處主任麥玲鳳（10萬交保，限制出境出海）、蘭嶼鄉代呂俠（50萬交保，限制出境出海）、屏東縣議員越秋女（訊後請回）、台東縣議員陳政宗（訊後請回）、花蓮縣議員簡智隆（訊後請回）、金峰鄉代會主席高勤書（訊後請回），，麥玲鳳與呂俠因另涉多族群交流協會詐領案，複訊後有強制處分，屏花東3名議員及金峰鄉代均請回。