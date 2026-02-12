我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華則特別為高中生設計貼近校園生活的個案卡，引導學生從自身經驗出發思考倫理議題。（圖／信義房屋）

為讓倫理不再只是課本上的理論，而能成為生活中可實踐和思辨的能力，信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會自2021年起開發全台首套企業倫理桌遊「倫流說理」，將倫理哲學融入遊戲設計，透過角色扮演與情境個案，培養倫理思辨力與多元視野。過往桌遊主要推廣對象為教師與企業界，本次寒假特別舉辦「高中生限定」企業倫理桌遊工作坊，來自全國各地的高中生齊聚，展開一場深入的倫理學習，在模擬的企業與生活情境中做出抉擇，課程也獲得學生高度肯定與熱烈回饋。三小時課程中，學生體驗了兩種不同玩法。第一種玩法以倫理學說為核心，透過扮演不同倫理角色，學習理解並尊重不同價值立場的決策邏輯，擴展思考的多元視角。第二種玩法聚焦於道德發展六大階段，每個抉擇沒有標準答案，關鍵在於思考邏輯與想法。信義文化基金會執行長楊政學指出，在組織或社會中，「只有一種聲音其實是很危險的」，適度存在不同觀點與意見，反而是組織健康的重要指標。他鼓勵學生學會包容不同意見，理解道德倫理議題中往往不存在絕對的對與錯。中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華則特別為高中生設計貼近校園生活的個案卡，引導學生從自身經驗出發思考倫理議題。例如使用AI完成作業是否可行？看到同學作弊是否舉發？胡秀華表示，透過遊戲與討論，希望引導學生開始反思自己的思考邏輯，以及別人對自己的道德階段評價是否與自我認知相符，進而理解選擇背後的價值觀與考量。參與學生也分享了學習收穫。新竹女中林沂誼同學表示，這套桌遊引導參加者對多元情境與細節的深入思考，讓她理解觀看事件的角度會形塑不同觀點，也會延伸出不同的倫理議題；這樣的學習不僅有助於觀念建立，也對生命歷程帶來啟發，讓她在實際應用與反思中，重新認識並深化對企業倫理的理解。明倫高中林恩妤同學分享，這套桌遊課程提供了貼近高中生活的情境案例，讓抽象倫理概念能回到日常經驗中被理解與運用，而透過不同角色的模擬，有助於學習換位思考。此外，遊戲中的企業個案也拓展了她對職場運作的理解，是校園中較少接觸到的情境。參加這個課程讓她將道德倫理學習從知識吸收，進一步轉化為觀點建立與心態上的改變。楊政學表示，道德倫理教育的核心已經從知識傳授，導向培養年輕世代在面對道德困境時，能進行多角度思考、尊重不同推理方式，並做出負責任決策的能力。未來信義文化基金會也將持續透過創新形式，深化倫理教育在不同年齡層的扎根與影響，讓道德倫理不只是理論，而是真實生活中可實踐的能力。