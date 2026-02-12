台北東區餐飲競爭激烈，富錦樹集團2023年進駐延吉街的「民生輝」，原本主打台南溫體牛肉火鍋，沒想到北部消費者不買單，經歷單日業績僅剩1～2萬、每個月慘賠50萬的低潮。去年9月創辦人吳羽傑（J哥）壯士斷腕決定轉型，12月正式改名「民生輝麻辣鍋」，靠著一鍋「連湯都能喝」的台式溫柔麻辣成功翻身，最高衝出「單日業績6位數」晚上訂位率飆破8、9成滿，背後真相全公開。《NOWNEWS今日新聞》記者開箱實際試吃，真實口感全說了。
昔民生輝溫體牛每月慘賠50萬！轉型麻辣鍋成功衝「單日業績6位數」訂位滿
2023年，富錦樹集團主打台南家鄉味，進駐台北東區延吉街開幕全新鍋物品牌「民生輝牛肉鍋」，標榜由團隊親向溫體牛肉舖師傅學習的道地火鍋，嚴選每日產地新鮮直送、當日現宰的溫體牛，並與米其林一星富錦樹台菜香檳行政主廚共同研發，搭配多款牛肉熱炒與私房滷味。
沒想到，現實總是殘酷的，J哥直言，台北消費者對此並不買單，加上牛肉成本居高不下。自曝最致命的是一擊，是台南溫體牛供給量相當稀缺，根本無法穩定進貨達到滿足客人需求。
J哥坦承，在種種不利因素疊加下，當時「民生輝牛肉鍋」最慘單日業績甚至只有1～2萬元；每個月更面臨50萬元的鉅額虧損。
去年9月J哥壯士斷腕決定轉型，12月正式改名「民生輝麻辣鍋」，靠著一鍋「連湯都能喝」的台式溫柔麻辣成功翻身，最高衝出「單日業績6位數」晚上訂位率飆破8、9成滿，背後真相全公開。
今民生輝麻辣鍋翻身成功！靠著一鍋「連湯都能喝」的溫柔麻辣逆轉勝
2026年「民生輝麻辣鍋」靠台式麻辣翻身！J哥強調，不同於追求極限刺激、越辣越好的重辣路線，而是將重心放在「辣」與「溫和」之間的平衡，以及湯頭本身的完整度。不拼最辣！只專注熬一鍋「連湯都能喝」的台式溫柔麻辣。
◾️費工的溫潤湯頭：以十多種辛香料的秘密配方為湯底基礎，融合正宗四川大紅袍的香麻。
◾️黃金8小時熬煮：加入牛大骨、牛小骨與酒釀，慢火熬煮長達8小時。
◾️風味不嗆喉不燥口：風味偏向柔和的甜辣溫潤，麻香與辣感和諧共存，不嗆喉、不燥口。
◾️不吃辣、追辣都合適：民生輝可依照需求隨時調整辣度，即使過去不敢吃辣的客人也能接受；而嗜辣控也可調整小辣、中辣、大辣。
《NOWNEWS今日新聞》開箱試吃民生輝麻辣鍋！真實口感曝光
《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試吃轉型後的民生輝麻辣鍋，麻辣鍋湯頭真的可以直接喝，濃郁風味還帶有肉香，一直有在吃牛肉麵的錯覺（笑）。
真正辣的是手路菜，「香菜炒牛肉」一入口嗆香到喉頭有夠爽快，而「牛肉炒泡麵」則會辣嘴巴，不過熱炒類的牛肉吃起來都鮮嫩不老，口感控制頗好。搭配金沙中卷和迷你牛肉燥飯，小巧端在指尖的份量，女生也不佔胃。
J哥推薦必吃菜單！白灼肥腸、千層豆腐 還吃得到和牛
「民生輝麻辣鍋」菜單全面升級，J哥推薦必吃食材：
◾️最強鍋底「千層豆腐」：口感介於傳統豆腐與凍豆腐之間。滑順不碎且吸汁力極強，輕輕一咬就吃到主廚祕方香料輕滷的風味；搭配軟嫩鴨血，都可以無限續加。
◾️市面少見「白灼肥腸」：顛覆重口味的黑滷印象，採用市面少見的白滷作法，高湯基底搭配手工研磨的大紅袍花椒與秘方香料輕滷，保留了肥腸原始油脂香氣與彈口。
◾️溫體牛、日本和牛：每天直送台南溫體牛現點現切，推薦3秒涮熟就可享用；也吃得到澳洲和牛、日本A5和牛，還有紐西蘭小羔羊、台灣梅花豬。《NOWNEWS今日新聞》記者試吃美國無骨牛小排，肉感紮實Q嫩好吃。
民生輝麻辣鍋菜單價格一覽，雙人套餐2280元、四人套餐4080元，除了火鍋、肉品、蔬菜盤，還吃得到熱炒手路菜、牛肉炒泡麵、迷你牛肉燥飯等料理。
民生輝麻辣鍋 餐廳資訊
地址：台北市大安區延吉街137巷28號
電話：02-2778-5898
inline訂位（點此進）
過年大家都愛吃火鍋，王品集團旗下青花驕、和牛涮、聚及尬鍋，初一到初三整體訂位約8成滿，尤其初二午間及晚間時段幾乎全滿。即日起至3月1日，加碼推出新春活動：
◾️青花驕：即日起至3月1日，於LINE官方帳號推出「驕運開鍋」抽籤遊戲，爽領新年祝福籤詩，還有機會獲得海鮮滑、牛培根、椒麻口水雞、無酒精啤酒等多款人氣好禮。
◾️和牛涮：2月28日前加入LINE好友測馬年運勢，還能領海味雙鮮、A5和牛贈菜、千元折價券再抽極上和牛套餐券。門市現場還有財神爺快閃發送小禮物。
◾️聚／尬鍋：即日起至2月28日，內用消費滿1000元、贈價值千元電子抵用券，再加倍送千元紙本折價券，相當於現賺兩千元。
資料來源：富錦樹集團、民生輝、王品集團
「民生輝麻辣鍋」菜單全面升級，J哥推薦必吃食材：
民生輝麻辣鍋菜單價格一覽，雙人套餐2280元、四人套餐4080元，除了火鍋、肉品、蔬菜盤，還吃得到熱炒手路菜、牛肉炒泡麵、迷你牛肉燥飯等料理。
民生輝麻辣鍋 餐廳資訊
