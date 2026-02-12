我是廣告 請繼續往下閱讀

昔民生輝溫體牛每月慘賠50萬！轉型麻辣鍋成功衝「單日業績6位數」訂位滿

▲富錦樹集團民生輝轉型麻辣鍋成功，從每月慘賠50萬到最高單日業績破6位數。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「民生輝麻辣鍋」鍋底千層豆腐與鴨血可無限續加。（圖／富錦樹集團fujintreeshop.com）

12月正式改名「民生輝麻辣鍋」，靠著一鍋「連湯都能喝」的台式溫柔麻辣成功翻身，最高衝出「單日業績6位數」晚上訂位率飆破8、9成滿

▲民生輝轉型！主打「連湯都能喝」的台式溫柔麻辣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲輝哥手路菜「香菜炒牛肉」380元。（圖／記者蕭涵云攝）

今民生輝麻辣鍋翻身成功！靠著一鍋「連湯都能喝」的溫柔麻辣逆轉勝

▲「牛肉炒泡麵」380元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲濃郁鹹香的「金沙中卷」420元。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》開箱試吃民生輝麻辣鍋！真實口感曝光

《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試吃轉型後的民生輝麻辣鍋，麻辣鍋湯頭真的可以直接喝，濃郁風味還帶有肉香，一直有在吃牛肉麵的錯覺（笑）。

真正辣的是手路菜，「香菜炒牛肉」一入口嗆香到喉頭有夠爽快，而「牛肉炒泡麵」則會辣嘴巴，不過熱炒類的牛肉吃起來都鮮嫩不老，口感控制頗好。

▲「迷你牛肉燥飯」30元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲民生輝「美國無骨牛小排」480元。（圖／記者蕭涵云攝）

J哥推薦必吃菜單！白灼肥腸、千層豆腐 還吃得到和牛

《NOWNEWS今日新聞》記者試吃美國無骨牛小排，肉感紮實Q嫩好吃。

民生輝麻辣鍋 餐廳資訊

▲隨著轉型「民生輝麻辣鍋」，空間風格也由台派復古轉為沉穩的暗紅色調。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台北東區民生輝麻辣鍋轉型成功，還吃得到台南溫體牛肉。（圖／記者蕭涵云攝）