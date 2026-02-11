我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽腳步逼近，中華隊預計於2月13日14日在高雄澄清湖棒球場展開兩場自辦練習賽，今（11）日中午開放 ibon 系統索票，全台球迷展現驚人行動力，兩日總計，幾乎是「秒殺」狀態，充分展現國人對「國球」的高度期待。根據聯盟統計，原定13日開放內野下層 6,000 張、14日開放內野上下層 12,000張，總計1.8萬個名額。然而今日中午 12 點索票系統一開啟，隨即湧入大量流量，兩場賽事的門票在20分鐘內便顯示「完售」。聯盟表示，非常感謝球迷對Team Taiwan的熱烈支持，為了讓更多向隅的球迷能進場為台灣英雄加油，經過緊急評估場地安全性後，決定調整開放區域。為回應球迷呼聲，聯盟稍早正式宣布，將於，於ibon索票系統加開2月13日場次的「內野上層自由席」。這也將是本次練習賽最後的進場機會，尚未搶到票的球迷務必把握明天的「最後一波」搶票熱潮。