▲蔡其昌今年推出春聯「Team Taiwan 尚勇」搶手程度不輸去年。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

農曆春節到來，家戶換上春聯除舊佈新，中華隊2024年12強棒球賽奪冠，讓中華職棒會長蔡其昌去年推出「台灣尚勇」春聯轟動，印製超過100萬張，今年民眾同樣瘋搶「Team Taiwan 尚勇」春聯，對此蔡其昌親曝設計概念，說明找來書法王振邦設計「TeamTaiwan」構築出島嶼輪廓，沿用「尚勇」因爲已成為大家心中的經典，承載了2024奪冠的集體記憶，成為連結全台灣人感動與共鳴的共同語彙。對於今年「Team Taiwan 尚勇」春聯，蔡其昌表示，由書法老師王振邦透過書法設計將「TeamTaiwan」視為最小的構成單位，透過精密排列構築出島嶼輪廓，這象徵台灣的邊界並非僅由地理定義，而是由每一位認同這片土地、共同奮鬥的個體撐起。今年持續沿用去年的「尚勇」書法字體，因為這對字體不僅在視覺張力上已成為大家心中的經典設計，也承載了2024棒球奪冠的集體記憶，讓「尚勇」超越了單純的文字，成為連結全台灣人感動與共鳴的共同語彙。此外今年選擇採用「黑金對比」的視覺策略， 在右上角與左下角刻意留下黑色的筆墨，就像是畫面的地基，透過黑與紅的沉穩襯托，讓中間「TeamTaiwan」和「尚勇」在視覺上更突出且立體，使重點躍然紙上。蔡其昌說，右下角的 「2026 EDITION / SERIES 02 / TEAM TAIWAN」 字樣，是跳脫傳統春聯風格的關鍵細節，團隊以現代排版學的編碼方式，將傳統春聯轉化為「系列作」的收藏品概念，細微的文字標註，為傳統春聯增添當代設計的冷靜特質。蔡其昌提到，在整體視覺排版上嘗試減法，省略傳統春聯中常見的插畫、邊框或裝飾，讓重點回歸到文字本身。特別是在材質選擇上，也選用內斂的霧面燙金來取代傳統亮金，讓作品在不同光影下呈現出細膩的質感，使春聯呈現出更加簡約的風格，希望大家能夠喜歡。