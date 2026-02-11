我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周遊（左）春節期間將與全家人到泰國旅遊，透露除了包辦所有旅費，還會包紅包。（圖／記者吳翊緁攝影）

馮凱執導的八點檔《豆腐媽媽》，爆出蘇姓替身演員因拍攝墜樓，導致頭部重創，家屬事後控訴劇組片場安全措施不足、沒有幫忙保保險等， 勞動部事後發現違反職安法將依法裁罰。馮凱的媽媽周遊今（11）日受訪時，被問到兒子目前心情如何？她「蛤」了幾聲，表示聽不到，老公李朝永則回應：「他沒事、沒事！」透露馮凱忙著拍戲，心情未受風波影響。另外，周遊透露先前承諾兒子若收視率破5將給他500萬，表示現在已經快到4了。周遊日前出席春節聯歡餐會時，被問到《豆腐媽媽》拍攝意外，坦言近期較少與馮凱碰面，細節尚在了解中，更替他說話「阿凱只是導演，民視那邊應該會處理」。今日周遊與老公李朝永一同出席「WANN STAGE x 女性影響力公益啟動」記者會，她被問到兒子心情如何？當下「蛤」了幾聲未做出回應，李朝永則跳出來說：「他沒事、沒事，他專心在拍戲。」由於快過年，周遊透露馮凱近來趕拍存檔，更提到「這戲是這幾年來（收視）最高的，有其母必有其子」，透露先前曾說如果收視率到5，要給他500萬，「我還真怕他會到5，他現在已經快到4」。周遊春節期間將與全家人到泰國旅遊，透露除了包辦所有旅費，還會包紅包，李朝永爆料孫子都說不要外幣，「去年我們去越南，全部發越南盾給他們去玩」。周遊笑說小孩子都對紅包數字很滿意，且都會存起來，「反正我的錢以後也是他們的，只是早晚給他們而已」，現在也懂得及時行樂，表示衣服都買最貴的。回顧整起事件，民視八點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安意外，蘇姓替身演員在拍攝時從高處墜落重傷，一度住進加護病房治療，而家屬事後痛訴劇組「沒幫忙保險」，引發輿論譁然。民視7日發出最新聲明，強調將與製作單位共同負起責任，並「虛心接受指正、深自檢討」。8日蘇姓替身演員的未婚妻透露，他已經出院，不過仍有一段漫長且艱辛的復健之路。