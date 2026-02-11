我是廣告 請繼續往下閱讀

▲禹洙漢（左起）、廉世彬與河智媛被稱作「樂天韓籍三本柱」，人氣極高。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿吉祥物猿氣官方IG今（11）日中午無預警PO出河智媛、禹洙漢以及廉世彬合照，證實續約。河智媛、禹洙漢台灣所屬經紀公司「無限夢想」負責人去年遭殺害，傳出因老闆身亡無人管，續約計畫恐怕出現變數，不過如今兩人疑似跳槽新東家，奧拉娛樂官方IG主頁標註河智媛、禹洙漢的帳號，記者傳訊求證至截稿前未有回應。河智媛、禹洙漢與廉世彬被稱作「樂天韓籍三本柱」，在場上有著超高人氣，然而去年河智媛、禹洙漢所屬台灣經紀公司負責人遭刺身亡，公司面臨財務危機，無人接管他們的經紀工作，因此續留計畫極有可能生變。今日樂天桃猿宣布河智媛、禹洙漢以及廉世彬續約，PO出三人在韓國的合照以及互動影片，寫道：「2026也繼續和我們一起製造幸福回憶吧！」讓許多粉絲又驚又喜，直呼：「終於等到官宣」、「2026一定要進場支持」。另外也有網友發現，河智媛、禹洙漢似乎有了新東家，奧拉娛樂在IG主頁上標記兩人的帳號，公司另外還有朴昭映、李珠熙2位女神。不過是否加入新公司，記者傳訊求證，至截稿前奧拉娛樂皆未有回應。