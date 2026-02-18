我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年10月選擇在宜蘭員山進行深層地熱井鑽探工程，員山1號井在2025年9月抵達目標深度4028公尺，測得井底溫度約143.6°C。（圖／記者鍾泓良攝影）

員山深層地熱再等等 中油：4000公尺探測井溫度仍不足

中油地熱下一步？深層、火山地熱「雙主軸」前行

1月31日，由台灣中油公司首座自營、裝置容量高達5.4MW的宜蘭土場地熱電廠啟動渦輪機正式發出第一度電，不僅是台灣第一座超過5MW的地熱電廠，更是台灣地熱發展史的重要里程碑。然而，土場地熱電廠可以發出MW級的電力，可溯源自上個世紀，更是經歷6年溝通、規劃及興建才艱辛達成。談起土場地熱發電的歷史，可回到1985年。當時的工業技術研究院受經濟部能源委員會（能源署前身）選在宜蘭縣大同鄉天狗溪上游左岸興建0.26MW示範性地熱發電廠，1986年至1994年示範運轉8年，完成蒐集數據與技術驗證階段任務後便除役。然而，土場地熱再次發電，則還要再等 24 年之久。2020年，中油重啟土場地熱發電廠開發計畫，因部分區域涉及農業、居住、保護區或原住民地區等議題，土地取得難度激增。好不容易等到具有共識，可以在2023年5月開始現場動工時，卻是屋漏偏逢連夜雨，因為施工地點鄰近河床，便道數度遭颱風洪水沖毀，造成至少297天機具無法進場施工。幾經波折後的土場地熱發電，終於趕工下於去年12月21日發電試運轉成功，並在今年1月31日啟動渦輪機正式發電，現持續進行地熱生產及設備最佳化調適。中油在土場開發經驗顯示出，台灣地熱發電幾大瓶頸，包括土地取得困難、社會地方溝通及發電成本高昂等。因此，中油也表示，未來地熱開發用將採「公對公」原則，由持有土地的中央機關及地方政府協作的方式克服地熱開發用地取得困難。其次，面對台灣環保意識抬頭，將以高標準環境監測與管理措施，確保開發對環境的影響降到最低。然而，無論怎麼設法透過溝通協調解決土地取得、社會共識，但「賠錢生意沒人做」，而地熱開發最大問題還是回歸缺乏穩定商業模式。中油也坦言，地熱發電涉及初期高額投資，且開發週期長，導致資金回收緩慢，商業化運作存在挑戰，為提升經濟可行性，中油公司將持續優化探勘、開發與營運技術，降低開發成本並提升發電效率，也尋找與政府合作、私人投資參與及多元化能源開發模式。中油身為經濟部隸屬國營事業，除了營運之外也往往須搭配國家任務。如政府現今開始推動「深層地熱」，也就是深度達4000公尺以下的地熱發電；經濟部曾估算，台灣若鑽探1,000公尺大約有700、800MW的裝置容量，但達到4,000公尺時，則蘊藏40GW容量。具有鑽探經驗的中油想當然須身先士卒，2024年10月選擇在宜蘭員山進行深層地熱井鑽探工程，員山1號井在2025年9月抵達目標深度4028公尺，測得井底溫度約143.6°C。中油分析，參考國際案例，若在4000公尺深度處之地層溫度有180°C，才具有商業開發潛力，而現有深度溫度約150°C，初步評估需鑽探至 4,300 至 4,500 公尺深度，才能達到 180°C 之商業開發門檻。換言之，現有探測顯示當地具有潛力，但離商業化仍有距離，中油表示，將持續在宜蘭平原附近持續進行地球物理探勘，累積數據，掌握地下地熱特性，希望可探勘到較淺的地熱層，再交由地熱發電業者接手開發。中油表示，隨著土場地熱電廠併網發電，該電廠也成為中油能源轉型中的重要示範基地，除穩健推動傳統型地熱發電外，對於台灣地熱的下階段，中油表示，未來持續引進國際先進的開發技術，採取「深層地熱」、「火山地熱」雙主軸來推展地熱。首先，中油表示，目前先著重於宜蘭及花東地區，進行深層地熱潛能區的探勘開發，冬山1號深層地熱探勘井於去年10月開鑽，目標為4000公尺，預計今年4月完鑽，所取得地下資訊、開發潛能，將決定能否推動宜蘭冬山地熱開發規劃。其次，大屯火山為台灣最重要的地熱潛能區，地熱潛能約占全國20%，光是淺層地熱就有527MW潛力。但有別於宜蘭、台東的鹼性泉，該區域屬於具有腐蝕性的酸性泉，開發難度更高。中油公司已進行長期的探勘評估，目前正積極找標的，希望能儘快於大屯火山進行實質鑽探。中油總結，地熱資源的可持續性及開發成本將是首須解決的關鍵問題，如何高效管理地熱井生產，延長資源使用年限，並確保開發過程的經濟可行性，將是面臨的挑戰與課題，須持續投入資源，推動技術創新與優化，並在政策與市場的引導下，積極拓展地熱發電的應用範疇。