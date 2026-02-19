我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年將至，象徵迎春納福的春聯是家家戶戶不可或缺的年節風景。隨科技演進，經濟部正在改寫傳統藝術。印刷創新科技研究中心正式發表最新研發成果，透過生成式AI與精密印刷技術，成功讓千年書法藝術跨越數位鴻溝，為傳統文化注入全新科技生命。過去傳統書法的保存多停留於靜態的數位典藏，難以因應現代多元的應用需求。印刷研究中心表示，他們與國內書法碑帖典藏企業深度合作，系統性蒐集了近 18 萬字的書法珍寶，涵蓋歷代名家的碑帖、卷軸與拓片，將文化遺產，經過數位化轉型，成為 AI 學習與分析的龐大素材。與一般圖像處理不同，印刷研究中心導入生成式 AI 技術，針對書法字樣進行多層次的深度學習。技術團隊開發出包含「字形結構標註」、「筆路重建」及「風格嵌入」的複雜演算法。這讓系統不僅能辨識字形外觀，更能「理解」書法中的結構比例、行筆節奏、墨色濃淡以及風格特徵。當面對古帖中缺漏的文字時，系統已能依據特定名家的筆觸邏輯，自主生成風格一致的新字形，克服了傳統複製技術無法靈活運用的限制。印刷研究中心為了不讓 AI 生成的成果僅止於螢幕顯現，發揮其深耕多年的印刷專業，將生成式的數位成果轉化為實體。研發團隊利用精密製程技術，精確模擬墨水的層次感、運筆的乾濕變化以及紙張的纖維質感。印刷研究中心指出，AI 生成的春聯在視覺效果上已能極度貼近名家手書的藝術張力，不僅保留了毛筆運轉間的線條氣韻，更具備高度的應用彈性。技術司強調，AI 臨摹科技的研發目標並非取代人文創作，而是要成為文化資產保存與延伸應用的有力助手。藉由 AI 的轉化，過去遙不可及的書法名作，現在能以更靈活的形式與當代民眾互動，讓珍貴的藝術價值在數位時代持續被理解與欣賞。印刷研究中心期盼，透過科技這座橋梁串聯歷史與現代，讓一幅幅融合深厚文化底蘊與創新生成技術的「AI 春聯」，能為全台家庭增添深厚的文化氣息與溫暖的新年祝福。