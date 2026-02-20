我是廣告 請繼續往下閱讀

企業還是可能出現「分化」現象，也就是說，有些企業很強，有些強了之後會開始轉弱，具體如何判斷？要觀察企業「有沒有已經貢獻在實質的獲利上面。

第二，要注意「降息」，他指出，降息對美國而言是利多，因原先利率就過高，利率達5%以上，雖已回落到4%左右，但還是偏高，在偏高的狀況下，投資者對於市場的預期就是快速降息降很快，所以會Price-in到股價，但他反問，「真的有那麼快嗎？」其實有一些將會面臨的潛在問題，可能物價壓力。

第三個風險，是地緣政治問題，張榮仁表示，比如伊朗，伊朗一旦開戰，有沒有可能荷姆茲海峽又被封鎖、被封死？油出不來，全球的燃油供應又將遭受打擊，也可能再推升油價。而油又是許多民生消費品的重要來源，所以通膨可能一夕之間再狂飆，大家要注意的問題，就是地緣政治。

「晶片」也是。只要封鎖台灣海峽幾天，就像兩岸局勢若又開始緊張、升溫，一旦封鎖台灣海峽，晶片供應就會受到衝擊。

