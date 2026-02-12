我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現年25歲的墨菲本賽季表現大爆發，場均繳出22.2分、5.7籃板、3.8助攻，投籃命中率高達55.4%。（圖／美聯社／達志影像）

▲在交易截止日空降金州勇士的「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在今年2月5日交易截止日前展現了極大的補強野心，除了頭號夢想目標字母哥（Giannis Antetokounmpo）外，球團也曾深度接觸紐奧良鵜鶘隊，曾試圖爭取頂尖側翼特雷·墨菲三世（Trey Murphy III）加盟。然而，根據《ClutchPoints》記者布雷特·席格爾（Brett Siegel）最新披露，雙方因對籌碼價值認知存有巨大鴻溝，最終導致交易胎死腹中。現年25歲的墨菲本賽季表現大爆發，場均繳出22.2分、5.7籃板、3.8助攻，投籃命中率高達55.4%，是聯盟炙手可熱的攻守一體側翼。勇士隊為了補強側翼戰力，準備了一份以強納森·庫明加（Jonathan Kuminga）為核心的報價，並包含一個2026年不受保護的首輪選秀權，以及一個2028年受輕微保護的首輪選秀權。勇士管理層認為，庫明加作為前10順位新秀具有高度潛力，加上價值極高的不受保護選秀權，這份籌碼已展現高度誠意。然而，鵜鶘隊對這份報價並不買帳。消息指出，鵜鶘並不認為庫明加是未來建隊的基石球員，甚至將其視為「非理想資產」。鵜鶘官方對墨菲的評價極高，認為他具備多次入選全明星賽的潛力，因此若要發動交易，開價至少要3枚不受保護的首輪選秀權。由於當時市場上側翼球員極度稀缺，鵜鶘隊在談判中佔據優勢且並無急於交易的壓力，面對這項「天價」要求，勇士隊最終選擇放棄追逐墨菲。在確認墨菲交易無望後，勇士隨即啟動備案，最終將庫明加與巴迪·希爾德（Buddy Hield）送往亞特蘭大老鷹，換回全明星長人克里斯塔普斯·波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。這項變通的操作雖然解決了勇士隊對高度與護框的需求，但卻未能補進像墨菲這樣具備防守能力的側翼射手。這段談判過程反映出當前NBA交易市場中，頂尖側翼球員的身價已水漲船高，即便是勇士隊願意交出農場頂級新秀與未來選秀權，也未必能如願。