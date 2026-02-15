我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭昱仁過去在司法院服務期間，曾擔任司法與社會對話小組調辦事法官，製作「視讀司法」節目。（圖／司法院提供）

從審判席走向律師事務所，前高等法院重大金融專庭法官鄭昱仁卸下法官身份，披上律師白袍，延續他「讓司法走入人心」的理想。日前，鄭昱仁與前智慧財產及商業法院法官林玉蕙，共同加入由律師陳思合創立的「合曜國際法律事務所」，3人攜手組成全新跨領域法律團隊，結合法官的專業視野與律師的商業實務，打造能兼顧法治、企業治理與社會責任的法律平台。鄭昱仁表示，「我們想協助企業在重大交易中確保透明度與合規性，避免事後誤會與爭議。」他曾長期審理內線交易、非常規交易與掏空等案件，深知白領犯罪往往源於制度漏洞，未來將專注於企業刑事風險預防，將法官經驗轉化為「事前防線」。林玉蕙律師則具備商業法院審判經驗，熟悉公司法與證券交易法。她將以民事風險控管為主軸，協助企業在股東、併購、經營權等爭議中建立嚴謹程序，避免決策事後被挑戰。至於陳思合律師，長年專精於不動產與工程案件，並擔任多家上市櫃公司獨立董事。他強調，合曜不只提供法律服務，更融合ESG與信任治理，陪伴企業穩健前行。這樣的理念，延續鄭昱仁過去擔任司法官一貫的價值信念。鄭昱仁出身雲林，求學時家境清寒，原本只是為了「賺錢」而念法律。直到遇到啟蒙的法官老師，才體會法律背後的價值與抉擇。考上司法官後，他在台北地院審理陳水扁外交機密費案、江國慶冤獄案等重大案件，學會不被外界評價左右，「讚賞與批評都可能不基於專業。」然而，比起案件本身，鄭昱仁更關心「一般民眾上法庭的感受」。他常在庭上向當事人耐心說明判決理由，「當事人在開完庭之後，願意向我說謝謝，對我來說就是肯定。」2018年，他調至司法院加入「司法與社會對話小組」，直接對司法院長、秘書長負責，從「審判長」變成「園長」，推動法治教育、社群溝通與影視合作。這個團隊後來建立法律諮詢平台協助《我們與惡的距離2》、《化外之醫》及《親愛的房客》等劇組，讓司法觀念以電影語言走進人心。鄭昱仁說：「司法未必永遠陽光正面，也要承受批評。若誤解來自溝通不足，就該設法解釋清楚，透過電影與民眾對話。」如今，鄭昱仁將這份「讓法律接地氣」的精神帶入企業界，一肩扛起擔任律師事務所所長。「合曜」代表「合」與「曜」，結合司法智慧與商業洞見，讓專業之光照亮前路。鄭昱仁總結說：「我們希望成為企業最信任的法律夥伴，讓法律不只是風險防線，更是建立信任的起點。」