▲前財經雜誌主編朱姵慈（左），2022年9月辭去媒體工作，與先生環遊世界285天。2025年，她投入台積電供應鏈廠商擔任HR，與先生赴美國亞利桑那州工作追逐美國夢。（圖／朱姵慈提供）

▲朱姵慈將環遊世界的經驗濃縮成電子書販售，提供更多人壯遊圓夢。（圖／朱姵慈提供）

前財經雜誌主編朱姵慈，2022年9月辭去媒體工作，與先生環遊世界285天，並自費出版攻略線上電子書。2025年，她的人生再次轉彎，投入台積電供應鏈廠商擔任HR，與先生赴美國亞利桑那州工作、買房，追逐美國夢。2022年9月，朱姵慈辭職和先生帶著有限的預算上路，展開一趟長達285天的旅行，腳步跨過約27國，從蒙古一路走到歐洲，再轉向南美洲、南極，最後繞進中東、非洲、印度、澳洲，才回到台灣。她將環遊世界的攻略集結成冊、出版電子書，提供資訊給民眾壯遊圓夢。朱姵慈接受NOWNEWS越洋專訪，表示她的任職公司專門協助台積電設廠，工作內容與建廠基礎設施有關，偏向「廠務端」的工程建置。她所任職的公司在台灣耕耘10年，在亞洲其他國家均設有據點，2024年才正式落地美國，並在今（2026）年因應台積電設廠而「大規模擴編」。團隊規模約50人，多數是台灣人，也有在地華人與當地美國員工。在鳳凰城過年不會像台灣，朱姵慈指出，公司享有9天國定假日，由於美國私人企業不一定跟「國定假日」休假，反而是配合台積電的運作節奏，成了供應鏈的共同日曆。「通常台積的供應商會跟著台積休。」她表示，今（2026）年除夕恰好遇到美國國定假期，她才意外撿到一天休假；初一到初四仍照常上班。在美國享有華人過春節的儀式感，得靠自己想辦法：「公司台灣人多，有辦個小尾牙。」她笑説。朱姵慈把春節的重心放在另一件大事，在美國置產買房，她表示花了約台幣1600萬，約50坪大的房間。剛入手的新家，也成為她在異鄉落腳的象徵。談到如何規劃週末生活，朱姵慈笑說：「要看有錢跟沒錢。有錢就搭飛機出去玩，沒錢就待在家看劇。」但她也提到，鳳凰城台人的交流非常活躍，有各種活動所建立的群組，例如廚藝、園藝、咖啡、手作DIY等交流活動，收費不高，目的並非是盈利，更像是把離鄉背井的台灣人，集結成一個互助社區。