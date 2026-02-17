我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲在社群大方秀出與民進黨參選人林國漳合影，希望將來同樣是君子之爭。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

國民黨不分區立委吳宗憲插旗宜蘭拚初選，對決現任議長張勝德，吳宗憲接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時表示，自己一直很喜歡宜蘭，過去也很喜歡帶家人來，當初接任不分區就主動爭取要去宜蘭服務，過去時任檢察官充滿正義感形象，反觀對手被爆出家族公司承包縣內60億工程，吳宗憲坦言大家都罵他很笨，「我檢察官出身超會挖這種東西，但我有我的堅持」，希望大家來比政見，而不是挖黑料、揭瘡疤，強調選賢與能，自己不是靠政治維生，可以回去當檢察官、律師，不需要做違背良心的事情。對於參選宜蘭縣，吳宗憲表示自己一直很喜歡宜蘭，還沒當立委前常帶家人去，當初接任不分區就主動爭取要去宜蘭服務（責任區），更重要的事，自己是菜鳥檢察官的時候，長官就是陳定南，陳定南在宜蘭人心中，就是民主價值、願意為付出的標竿，對自己影響很深。而吳宗憲過去曾任檢察官充滿正義感形象，反觀對手被爆出家族公司承包縣內60億工程，吳宗憲坦言，很多人罵他很笨，說議長家做工程很多東西可以挖，「我檢察官出身超會挖這種東西，但我有我的堅持」。吳宗憲說，希望選舉選賢與能，大家來比政見，而不是挖黑料、揭瘡疤，認為台灣這30年來選舉文化劣質化，造謠、互潑髒水，自己不是靠政治維生的人，可以回去當律師或檢察官，不需要違背良心做事。而吳宗憲過去也貼出與民進黨參選人林國漳合照展現風度，他說，選舉應該回歸政策，會做政策攻擊，例如對方為什麼不支持《財劃法》讓宜蘭多128億？為什麼不同意幫軍人加薪？這才是民主選舉，希望跟對手競爭能維持這樣的君子之爭走下去。