▲部分人士質疑參選宜蘭縣是空降，吳宗憲表示城市治理跟公司很像，公司需求是專業經理人，而不是董事長的兒子。（圖／記者朱永強攝）

國民黨不分區立委吳宗憲插旗宜蘭拚初選，對決現任議長張勝德，卻有地方質疑其空降參選，對此其接受《NOWNEWS今日新聞》專訪表示，認為城市治理跟公司治理很像，現在公司需求是專業經理人，「不是董事長的兒子」，表示有許多宜蘭人在其他縣市做得非常好，像是監察院前院長陳菊在高雄執政，立法院前院長游錫堃選過新北，總統賴清德不也是台南人，這樣的例子很多，因此城市需要好人才，不是說不是宜蘭人憑什麼來。吳宗憲宣布投入國民黨宜蘭縣長初選，過程中遭質疑是空降參選，吳宗憲說，要讓宜蘭人選擇誰適合做縣長，如果陷入「不是宜蘭人」的框架，那真的是宜蘭人的想法嗎？所以希望可以透過辯論討論政策。吳宗憲也舉例，有許多宜蘭人在其他縣市首長做得非常好，像是監察院前院長陳菊在高雄執政，立法院前院長游錫堃選過新北，總統賴清德不是台南人？這樣的例子很多，因此城市需要好人才，不是說不是宜蘭人憑什麼來。吳宗憲強調，城市治理跟公司治理很像，現在公司需求是專業經理人，「不是董事長的兒子」，讓城市更好才是重點，縣長這個位置不應該是「獎品」，不是什麼肥水不落外人田，不是選上了就可以包工程、搞家族派系，但對自己而已，是把宜蘭當作一個「作品」，是想著怎麼讓它更好。吳宗憲也提及對於縣政規劃，宜蘭不能只是「台北的後花園」，或限縮只有觀光業跟農業，而是要從勞力密集轉向技術密集，讓宜蘭人有好日子過，這當中要有新觀念放進來，因此一直在思考什麼新產業適合宜蘭。吳宗憲表示，宜蘭地震多，高科技擁有精密機器就有難度，還有大車走不了雪隧，思索配合自然環境與先天上的困境，認為是可以來提高醫療服務量能，發展「養生村」或「高階健檢」。吳宗憲說，縣長不是要爭取最多的預算，這只是及格而已，好的縣長還要創造經濟價值，帶著宜蘭人賺台灣人的錢不會有錢，而要賺世界的錢。台灣醫療世界有名，可以吸引其他國家的人來，搭配觀光旅遊，桃園機場到宜蘭車程一個多小時，可以吸引中國、東南亞、阿拉伯國家的客群來宜蘭，帶領宜蘭人去賺全世界人的錢，這樣才會有錢，這都在構想中，但這觀念與議長張勝德與民進黨參選人林國漳就不同。