▲台南地區日照充足、氣候溫暖，得天獨厚的自然環境孕育出果形飽滿、色澤鮮亮的優質蜜棗，如今空運到新加坡。（圖／翻攝自臉書）

台南優質蜜棗成功進軍新加坡高端市場，憑藉優越產地條件與穩定品質控管，已連續4週以空運方式穩定出口新加坡，展現強勁市場需求。產品透過「新台灣館」進駐當地指標性高端百貨「大葉高島屋」，上架後銷況熱烈，每週銷售量均突破800公斤，幾乎每天早晨開市不久便銷售一空，成為消費者爭相選購的人氣水果。駐新加坡代表處童振源大使表示，台南蜜棗在新加坡市場的熱銷表現，充分體現台灣農產品的高品質與品牌實力。許多消費者主動詢問到貨時間，甚至專程提早到場選購，「早一步品嚐到當季鮮甜，成了不少家庭的默契」。這樣的銷售速度與回購率，在高端水果市場並不多見，顯示產品已成功建立口碑與信賴。台南地區日照充足、氣候溫暖，得天獨厚的自然環境孕育出果形飽滿、色澤鮮亮的優質蜜棗，口感清脆多汁、甜度高且風味細緻，層次分明，深受新加坡消費者喜愛。連續4週、每週銷售逾800公斤的穩定表現，不僅證明產品品質深獲肯定，也展現台南農業在產銷整合與國際市場布局上的成熟實力。為了確保最佳鮮度與風味，本次出口全程採空運直送，大幅縮短運輸時間，並結合完善冷鏈保鮮流程，從產地採收到海外上架緊密銜接，有效鎖住清甜與爽脆口感。新加坡消費者在貨架上選購到的，幾乎就是來自台南果園當季現採的鮮美滋味。台南市長黃偉哲表示，市府持續輔導果農投入品種改良與精緻化管理，推出「新蜜王」、「雪麗」等特色品種，不僅外觀亮麗、甜度表現優異，更兼具爽脆口感與細膩風味，成功打入海外高端通路。透過產地嚴選分級、精準採收與標準化包裝流程，確保每一批出口蜜棗均符合國際精品水果市場的高標準要求。台南市政府指出，未來將持續深化與駐外單位及海外通路合作，強化品牌行銷與市場拓展，推動更多台南優質農產品穩健邁向國際市場。從每週穩定空運逾800公斤，到開市即完售的熱銷盛況，台南蜜棗正以實力證明，只要品質卓越、供應穩定，就能在競爭激烈的國際高端市場站穩腳步，讓世界在第一口清脆甜美中，記住來自台南的風味。