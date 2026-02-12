我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南對於想放鬆度假的人來說，適合前來發呆和放空，也適合銀髮族享受退休生活。（圖／報系資料照）

越南首度打進「全球十大最佳退休國家」榜單，引發國際關注。根據法國網站《Retraite sans Frontières》公布的2026年最新排名，越南名列第9名，成為東南亞備受矚目的退休新選項，也象徵其在國際銀髮族市場的吸引力正快速升溫。綜合外國媒體報導，這項排名是在越來越多歐洲退休人士、特別是法國人考慮長期旅居海外的背景下出爐。對不少退休族而言，移居海外不僅能提升生活品質、享受宜人氣候，也能讓退休金發揮更高價值，成為晚年生活的新規劃方向。報告指出，評比依據共12項指標，其中「生活成本」占比最高，達總分的20%。此外，氣候條件、醫療品質、社會安全、交通便利性與公共服務可及性等，也都是重要考量因素。網站創辦人保羅．德拉烏特（Paul Delahoutre）表示，若選擇海外退休，日常生活開銷可能比留在法國節省15%至50%，再加上部分國家對外國退休金提供稅務優惠，更成為吸引關鍵。越南此次排名第9，主要因生活成本親民、多元居住環境，以及逐步改善的醫療體系與都市基礎建設而獲得高分。儘管部分城市的生活費略高於其他亞洲國家，但整體仍被認為在「負擔能力、生活條件與長期發展潛力」之間取得平衡。在榜單前段班方面，葡萄牙蟬聯第1名，因生活費約比法國低15%、地理位置接近且基礎建設成熟而持續受到青睞；西班牙排名第2，其後依序為希臘、泰國、模里西斯、摩洛哥、突尼西亞、塞內加爾與印尼。專家提醒，有意移居海外退休者，應親自走訪目標國家，評估當地醫療品質、生活安全、社區融入程度與長期居住便利性，再做出決定。越南此次首度進入前十，不僅顯示其國際形象提升，也反映全球「跨境退休」趨勢升溫，未來勢必吸引更多銀髮族將目光投向東南亞。