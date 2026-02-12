《陽光女子合唱團》全台破5億！藝人小薰（黃瀞怡）出演《陽光女子合唱團》中翁倩玉年輕時期「楊玉英」，唐振剛飾演其醫師老公，男方唾棄自己的兒子智商遲緩，外遇、家暴樣樣來，女方歌星夢沒成，投毒殺死對方，爾後帶著兒子自盡，沒想到父子倆附上黃泉，小薰遺留人間入獄，之後以翁倩玉詮釋劇情。昨（11）日小薰合體唐振剛，以一把鋼琴及吉他，彈唱電影主題曲〈再見的時候〉，畫面令不少影迷看了雞皮疙瘩滿地，感動直呼：「好好哭！圓滿了！」
《陽光女子合唱團》全台票房突破5億，即將締造影史新紀錄，為慶祝喜訊，今下午翁倩玉、小薰等將出席謝票記者會，近距離向影迷表達支持謝意。
小薰合體唐振剛！戲外圓滿、影迷全看哭
為此，昨日小薰透過社群IG曬出預告，是自己與唐振剛同框彈唱的影片，以一把鋼琴及吉他詮釋〈再見的時候〉，小薰感性寫道：「每一次唱起〈再見的時候〉，心裡總會浮現好多畫面。那些一起努力、一起流汗、一起哭笑，原來都成了生命裡最溫柔的禮物。」
唐振剛也有感而發，「陽光是公平的，它會平等的撒在每個人身上，沐浴在這樣的溫暖裡時，也請不要忘記，我們還擁有愛人的能力，很感謝能有機會參與這樣一部充滿愛的電影。」畫面吸引上萬粉絲看了掉淚喊：「好好哭！圓滿了！」、「決定再去哭一次！」
小薰毒殺唐振剛！母女殘留人世家庭悲劇
小薰和翁倩玉的角色「楊玉英」原本是大歌星，嫁給唐振剛後生下一雙兒女，兒子被檢查出發展遲緩，男方唾棄母子，對著她們飆罵「把妳家的智障管好，妳怎麼不去死」，更明目張膽地搞外遇。
小薰不捨女兒，想著要她獨自過日子，於是投毒殺害唐振剛，自己與兒子吃下毒糖果走上絕路，結果兒子和老公死了，自己被救活，母女倆關係如冰，在獄中也沒得好轉，最後一面更來不及見到。
🔺資料來源－
陽光女子合唱團、何樂音樂PQP MUSIC、壹壹喜喜、小薰IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
小薰合體唐振剛！戲外圓滿、影迷全看哭
為此，昨日小薰透過社群IG曬出預告，是自己與唐振剛同框彈唱的影片，以一把鋼琴及吉他詮釋〈再見的時候〉，小薰感性寫道：「每一次唱起〈再見的時候〉，心裡總會浮現好多畫面。那些一起努力、一起流汗、一起哭笑，原來都成了生命裡最溫柔的禮物。」
唐振剛也有感而發，「陽光是公平的，它會平等的撒在每個人身上，沐浴在這樣的溫暖裡時，也請不要忘記，我們還擁有愛人的能力，很感謝能有機會參與這樣一部充滿愛的電影。」畫面吸引上萬粉絲看了掉淚喊：「好好哭！圓滿了！」、「決定再去哭一次！」
小薰和翁倩玉的角色「楊玉英」原本是大歌星，嫁給唐振剛後生下一雙兒女，兒子被檢查出發展遲緩，男方唾棄母子，對著她們飆罵「把妳家的智障管好，妳怎麼不去死」，更明目張膽地搞外遇。
小薰不捨女兒，想著要她獨自過日子，於是投毒殺害唐振剛，自己與兒子吃下毒糖果走上絕路，結果兒子和老公死了，自己被救活，母女倆關係如冰，在獄中也沒得好轉，最後一面更來不及見到。
陽光女子合唱團、何樂音樂PQP MUSIC、壹壹喜喜、小薰IG