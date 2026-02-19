我是廣告 請繼續往下閱讀

▲3姐妹的感情好，楊瓊瓔競選第二屆省議員時，妹妹們主動陪她掃街。（圖／楊瓊瓔提供，2026.02.19）

▲儘管小時候聚少離多，爸爸媽媽永遠是楊瓊瓔最愛的老寶貝。（圖／楊瓊瓔提供，2026.02.19）

▲眾人之中，楊瓊瓔永遠是笑得最開心的那個人。（圖／楊瓊瓔提供，2026.02.19）

▲楊瓊瓔覺得，到菜市場拜票就像回到家一樣熟悉。（圖／楊瓊瓔提供，2026.02.19）

去年11月宣布爭取國民黨台中市長提名後，楊瓊瓔幾乎天天到市場拜票，爭取握緊每一雙手，別人不解問「這樣就能當選嗎？」她卻說「我是市場養大的孩子啊！到市場就像回家看親戚一樣，大家開心，我更開心！放眼立法院有誰像我一樣，自小睡過20幾個市場？」外界總愛說楊瓊瓔是早年的政三代，23歲就當選省議員，紀錄至今無人能破，想必從小養尊處優。她卻說參選是意外，從政是人生，還大爆老爸的料「他只當過一屆縣議員，第２年就不想當民代了嘛！又不能辜負鄉親期待，要我出來選，怎知還真的選上省議員。」過往風雨飄搖講得雲淡風輕，時不時添點笑料，一如她給人的第一印象，眾聲喧嘩中總是笑得最燦爛那個，「我好像從小就這樣耶！助理也經常提醒我不要這麼愛笑，要嚴肅一點」。講到小時候，不免提到心裡最重要的「她」，60幾年前，17歲的富家女王秀麗堅持嫁給窮小子楊定照，兩人拿著一朵紅玫瑰，跑到省議會的小橋流水前拍下「結婚照」，一星期後男主角離家當兵，一去就是3年，「我爸媽當年是戀愛結婚耶！很酷吧？唉！如果他們當年跑去總統拍照，我現在就不一樣啦哈哈哈。」拋出一個冷笑話，別人還沒反應過來，她自己先哈哈大笑。當時台灣正進入工業化初期，楊爸爸退伍後，夫妻帶著弟弟妹妹打團體戰，做起市場賣布生意。「爸媽養不起這麼多小孩，哥哥丟在阿公家，我和兩個妹妹由姑姑養」。3姐妹的童年很少與父母接觸，「星期六晚上看到爸爸媽媽，他倆將南北各地批來的布交給姑姑和叔叔，隔天一早便走了」。姑姑到各地市場、廟會租店面、攤位賣布，小姐妹幫忙幹點雜活，累了就睡在攤位或店面後方，「我就這樣睡了20幾個市場」。以前不流行外食，小學2年級的楊瓊瓔得煮「一家人」的晚餐，燒掉眉毛和睫毛並不意外，至於廚藝哪兒學的？「自己摸索啊！我妹說魚肉怎麼夾不起來？我就用力幫她夾，後來大人才說那魚沒煮熟啊！以前不知道菜要先切好才下鍋，我妹問空心菜怎麼這麼長怎麼吃？我就叫她站在凳子上，把整棵菜夾高高。」楊瓊瓔又哈哈大笑，形容她的童年像酸辣湯，有著豐富的滋味。那年代大家都一樣，吃苦當吃補，有幸苦盡甘來，也沒什麼好感慨的。小小打工仔還有「薪水」可領，爸媽會在信封裡放一張50元鈔票，那是她整個星期的早餐費與零花錢，錢快花光時，代表爸媽快回家「發薪水」了。楊瓊瓔數學總是考100分，還是班上的風紀股長。市場時不時上演的爭執、打殺是小女孩眼中的日常，小小心靈裡萌生排難解紛的正義感，還有對現實環境的處變不驚。「菜市場多少有街頭小霸王啊！他們嗆人甚至砍人時，往往只是一時情緒，犯下大錯後是悔不當初的」。童年經驗也練就她笑罵由人的能耐，不開心的事隨手就可以放下，沒有什麼委屈需要不斷解釋，這次的「玉皇大帝降旨事件」若非傳得太離譜，她原本懶得回應。她的童年也是經濟起飛的時代，拚死命賺錢的爸媽搬了36次家、也用36萬元買了第一間房子，她們終於不再流浪。楊瓊瓔讀高中時台灣錢淹腳目，家裡開了10幾家委託行，17歲的她必須獨當一面，升學只填離家最近的東海大學夜間部，「我每天要從梧棲的店趕到學校上課，東海校園很大但不能騎車，我不喜歡遲到，練就快走進教室的功力，到現在走路還是很快、個性還是很急，蔣萬安常說我是金鼎電池兔子。」人生前20年太多驚嘆號，感覺像女總裁崛地而地的過程，怎麼就戲劇性轉彎了呢？楊瓊瓔又哈哈大笑，大學夜間部要讀5年，臨畢業時她想赴日留學，爸爸卻叫她去選舉「我想著選不上就能出國啦！結果，就選上了。也許這就是命啊！否則我一個學校剛畢業的小女子，何德何能贏得數萬選民的托付？」當年是全台中縣大選區，23歲半的她締造最年輕省議員紀錄。接著在全縣大選區連選5次，成功從省議員轉換立委跑道，「小女子」如何在風雲詭譎的選戰中脫穎而出？她沒多做解釋，只輕描淡寫一句「年輕的時候，我也是經歷過檢警調荷槍實彈的場面」、「現在的楊瓊瓔，還是30年前的楊瓊瓔，我沒有變」。她經常把「小女子何德何能」換在嘴邊，卻不常對事件進行具體論述，一切已成竹在胸，就好像金庸電影中的最高境界般「太極不必招式」，所有人生歷練早已內蘊成深厚功力。