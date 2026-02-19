我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊瓊瓔平常愛笑，主持會議時卻很嚴肅。（圖／楊瓊瓔提供，2026.02.19）

▲「宇宙無敵超級大美女」媽媽是楊瓊瓔永遠的偶像。（圖／楊瓊瓔提供，2026.02.19）

▲台中市長盧秀燕的一段話曾讓楊瓊瓔深為感動。（圖／楊瓊瓔提供，2026.02.19）

▲楊瓊瓔對仍為生活拚搏的老人家，有一份深深的不捨。（圖／楊瓊瓔提供，2026.02.19）

去年11月底，楊瓊瓔說要選台中市長，網友一窩蜂問她憑什麼？還笑她是連洪慈庸都選不贏的魯蛇。楊瓊瓔卻說，有時候別人眼中的失去，是自己的獲得，投入初選是她的權利，也是一種努力的過程。「人生就是一個萬花筒，年輕時不免覺得自己很辛苦，現在我只會用『精彩』兩個字形容，覺得自己真有福氣。」助理找到楊瓊瓔省議員時期的問政照片，粉雕玉琢的小女孩，臉上化了濃濃的妝、吹得高高的短捲髮用髮膠固定好，搭配合身套裝，站上省議員的質詢台前。不會被欺負嗎？「當然會啊！」有次省議員們南下三地門考察，一名6、70歲的老前輩自後喊住她，戲謔地問「查某嬰仔，妳的奶瓶帶出來了沒？」她心想自己好歹是幾萬票選出來的民代，絕不能示弱，便大聲回「出門前我哥拿了個老人茶罐給我，你有需要的話，我回頭拿給你！」那位阿公級的前輩，從此沒再奚落她。那個年代對女性公眾人物的惡意不僅於此，雖說多年來百煉成鋼，有時還是覺得過不去。例如她一直單身，蜚短流長不時來擾。「說我偷偷生了3個孩子，我就拜託對方把那男人和孩子找出來，至少要親眼見證和媽媽像不像啊！」她對自己的臨場反應頗自豪「跟我媽媽學的，當人生的考驗來臨時，她只想著如何解決，眼裡從來沒有『困難』2字。」楊瓊瓔經常喊媽媽「宇宙無敵超級大美女」，「她是真的美啊！從年輕時美到80幾歲的現在」，媽媽也是她的宇宙無敵超級偶像，一甲子前的千金大小姐為了愛情，從逆境殺出生機，「她遇到問題，總是很快正向轉念，而且喜捨、很懂得欣賞別人」。2016年1月11日她連任立委失利，那晚心情如何？「我沒有哭啊！反而是助理、支持者哭得一塌糊塗，我好感動！以前都不知道自己這麼被重視、有這麼多人愛我」。她是重視過程的人，確定自己已盡力，就好好面對失敗的結果。團隊成員不願散，嚷著就算沒薪水也要撐下去，市場長大的女孩並未因感動而落淚，心裡想的是吃人一口、如何還人一斗？「大家對我這麼好，我更要好好對待每個人」。23歲就成為公眾人物，年過50迎來人生第一次「失業」。卸下公職的日，她學著當「平常人」，一個人上超市、排隊買路邊攤宵夜，也看到最底層的問題，「因為那次落選，我有機會從不同視角看事情，例如到醫院幫爸爸拿藥，看到盲人領藥時無助焦慮的模樣，促使我推動藥袋點字服務」。對她而言，所有的失去都能轉化為另一種獲得，2年後盧秀燕當選台中市長，邀請她擔任副市長「她跟我說『這是我們的家、永遠生活的地方，可以佈建我們的家是很幸運的事！』」這句話在她心裡生根，即使後來成功重返立法院，她仍念念不忘那些透過公權力實踐從政理想的日子。有人說她堅持參選是因為年紀大了，想為人生建立最高里程碑，「不是這樣的！行政首長和民代不同，你不只是監督、為民服務，還能運用多年從政心得，以實際行動讓『自己的家』變得更好，那才是我想做的。」楊瓊瓔舉例說，現在從中央到地方，施政重點放在鼓勵年輕人多生敢養，但老年人口越來越多，隱患也慢慢浮現，社會系畢業的她為此去讀長照研究所，「國防外交那些高來高去的東西我不會！但我想把老寶貝們照顧好，也想幫助社會較底層的人站得更穩，我以前苦過來的，希望借鏡自身經歷好好照顧年輕人、希望每天看到他們的笑容。」似乎不習慣這麼感性的自己，楊瓊瓔又哈哈笑了起來，邊說「我是俠女耶！楊瓊瓔幾十年來沒有變過。」我突然覺得她有點長女症候群，習慣性挑起重重的殼，但她說「我是很有福氣的人，也希望我的人生經歷，能為別人帶來福氣。」這些日子以來，太多人網暴她、罵她不自量力，但她不在乎「凡事不能皆如我願，不如意時更不輕言放棄，這就是楊瓊瓔的個性，永遠不會變」。