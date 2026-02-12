我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳淡如公開開出原薪2倍挖角羊小編。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

社群實力引發挖角潮 吳淡如2倍起薪搶人

網友一面倒支持 吳淡如遭質疑蹭流量

「嘉南羊乳」官方社群操盤手「羊小編」近期再度成為焦點人物，先前因代操爭議引發討論，她第一時間出面說明並成功止血，外界甚至傳出公司為肯定其危機處理能力而加薪，不過隨後社群發文語氣與風格出現轉變，讓部分網友揣測是否已遭撤換或調整職務，對此羊小編本人也發聲澄清否認被開除，強調仍在原單位任職，試圖平息外界質疑。不過名作家、主持人吳淡如則在臉書發布貼文，喊話2倍起薪搶挖角，直言：「熱誠是珍貴資產！」事實上，羊小編憑藉幽默直率的回覆風格與高互動操作能力，成功為品牌吸引大批年輕族群關注，並有效帶動銷售成績，他將傳統產業的品牌形象轉化為具親和力的網路語言，成為社群行銷的成功案例之一，也因此在疑似「撤換」傳聞發酵之際，網路上陸續出現挖角聲音，甚至有國軍單位與日商企業公開表態欣賞其能力，話題持續延燒。作家兼企業經營者吳淡如也注意到這位社群操盤人才，日前在臉書發文直接喊話挖角：「羊小編，我可以給你原本總薪水的兩倍起薪，獎金另計。」她強調公司並非缺人，而是看重「熱誠」與不流於官腔的溝通方式，認為這種特質在職場中格外珍貴，此番高調開價不僅替羊小編增添聲量，也讓整起事件從品牌風波轉為職場徵才的話題。面對外界質疑是否藉機炒作聲量，吳淡如在留言區進一步說明，目前公司已有數位小編與團隊運作，並無職缺空缺，在AI工具普及後更非急需人手，她坦言願意開出高薪純粹出於對專業與熱誠的欣賞，並直言：「我對蹭新聞沒有興趣。」貼文曝光後，網友紛紛留言替羊小編加油打氣，有人直呼「伯樂難尋」、「有熱誠的人值得被看見」，也有人鼓勵他把握機會轉換跑道，從代操風波到高薪挖角，羊小編無論是否要跳槽，這場風波都讓外界看到社群之於品牌的重要性，同時也凸顯社群行銷人才在傳產與電商領域的市場價值。