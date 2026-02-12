我是廣告 請繼續往下閱讀

▲啦啦隊女神林穎樂被粉絲情緒勒索，要求轉發限動照片，否則揚言退追讓她不堪其擾（圖／記者張一笙攝）

私訊內容曝光 粉絲情緒勒索林穎樂

▲林穎樂透過IG表達不滿。（圖／翻攝自林穎樂IG@ninalin1231）

社群健康互動界線 林穎樂感謝溫柔支持

棒、籃、排球三棲的啦啦隊女神林穎樂向來以親切互動聞名，經常透過Instagram分享生活與應援日常，不少粉絲也因此與她建立長期支持關係，然而她昨（11）日罕見在限時動態發表嚴肅聲明，坦言近期收到大量讓她備感壓力的私訊，甚至有人揚言要退追不支持，她直言：「我不接受任何形式的情緒勒索、指責、道德綁架或施壓式支持。」語氣堅定，明顯已到忍無可忍的程度。為了讓外界理解她的處境，林穎樂公開部分訊息內容。包括「我買了很多你為什麼不理我」、「如果你不回我就不支持了」，甚至還有人質疑她「發了這麼多訊息為什麼都不轉發」。這些帶有要求回應與條件式支持的語句，讓她感到窒息與無力林穎樂表示平常訊息量龐大到無法逐一閱讀，更不可能每則都給予回覆，呼籲粉絲能夠理性看待社群互動的現實。針對外界要求轉發貼文的聲音，林穎樂強調是否轉發完全取決於個人判斷與整體版面規劃，而非義務，她直言若訊息內容讓她感到不舒服或超出界線，將選擇不回應，必要時甚至會封鎖帳號。林穎樂進一步指出，支持不應附帶條件，更不該以金錢或購買行為作為交換互動的籌碼，她希望粉絲理解社群平台雖然是雙向交流的場域，但並不代表每一則訊息都能被即時看見或回覆，她期盼建立的是尊重與舒適的互動環境，而非以情緒勒索方式迫使對方回應。儘管語氣強硬，林穎樂最後仍不忘向長期默默支持她的粉絲表達感謝，她表示那些不求回報、單純給予鼓勵的留言，才是真正支撐她前行的力量，她也盼望未來能與粉絲以更健康、自在的方式相處，「用舒服的方式陪伴彼此」。