我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《小林家的龍女僕》以療癒可愛氛圍為核心，即日起快閃展出。（圖／業者提供）

▲三大人氣動畫IP特展的「光逝去的夏天」，海外首場快閃登場。（圖／業者提供）

動漫迷必打卡！結合日本三大人氣動畫 IP《靈異教師神眉》、《光逝去的夏天》、《小林家的龍女僕》，共同打造的動漫沉浸式主題快閃活動，即日起至3月22日在新光三越台北南西店一館 9F登場。此展為海外首展，選定年輕人匯集的中山商圈，勢必為春節假期掀起一波動漫熱潮，歡迎免費參觀！此展由重星戰略、像素匯聯手H3+ Studio滬睿國際，共同策劃並推出的全新策展品牌燦々堂SANSAN DO YOU統籌營運，除了是日本三大人氣動畫 IP的海外首展，更跳脫了過往台灣動漫主題展以單一IP快閃形式，首度結合三種不同世界觀策展，串聯不同作品魅力，創造更完整的實體娛樂體驗。主辦單位表示，例如今年迎來 30 週年的老牌作品《靈異教師神眉》，在展覽中將鎖定懷舊世代族群，以經典「鬼手封印」意象打造沉浸式裝置空間，並同步推出多款限量聯名收藏商品，喚起七、八年級生的童年記憶與經典情懷。《光逝去的夏天》強調劇情沉浸體驗，實體還原動畫中的鄉村場景與故事線索，結合拍貼機、姓名貼、劇照牆與收藏卡牌等互動內容，引導觀眾一步步走入劇情核心，在冬季重新找回那段關於青春、失落與重逢的記憶，成為本次最具敘事感與情感共鳴的展區。最後，《小林家的龍女僕》則以療癒可愛氛圍為核心，朵露、康娜等高人氣角色化身主題空間亮點，搭配生活感十足的萌系周邊與拍照打卡裝置，重現異世界與人類共居的溫馨日常。此次活動也集結鑫夢想集團等商品推出限定聯名商品，包括鬼手造型 iPASS 卡、立體存錢筒、30 週年紀念威士忌與多款角色周邊，從日常實用配件到高端紀念型收藏單品一應俱全，打造完整動漫選物市集概念，滿足粉絲不同層次的收藏需求。值得一提的是，本展覽也整合社群影響力策略，邀請蘋蘋澎澎、泥泥學姐 Janie、三人日常 Thruple Daily、Wayne維恩老師、Davio、蝦蝦、達爾、沈珈妤 Kaii等多名創作者參與先搶開箱，透過不同視角來呈現橫跨生活風格、娛樂、校園族群與多元等圈層議題。主辦單位表示，希望透過「IP內容 × 實體場景 × 社群共創」的整合模式，讓快閃店不再僅是購物空間，更能成為能被分享、被討論、被打卡的生活娛樂體驗場域，進一步吸引不同世代與多元族群共同參與。