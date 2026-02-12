香港《南華早報》12日引述知情人士報導，美中2國有意延長先前在韓國釜山達成的貿易休戰協議，中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）預計4月初在北京舉行會晤，川普最早可能3月31日就會抵達。
《南華早報》指出，去年10月美中領導人在釜山舉行雙邊會面後，達成貿易休戰協議，中國恢復購買美國大豆，現在，雙方有意延長這項持續數月的貿易休戰協議，讓元首峰會能圍繞短期經濟成果展開，並確認新的採購承諾。
分析認為，美國今年年底就要舉行期中選舉，這是對川普2.0任期的一次重要期中考，由於越來越擔心能否保住國會多數，川普積極尋求在期中選舉前，針對美中貿易取得實質成果。
據4位知情人士透露，川普預計4月初訪問中國，最初考慮的抵達日期是3月31日，將與習近平在4月第1週舉行雙邊會晤，訪問為期3天，但具體時間仍在討論，因為4月5日就是清明節，北京方面也有其它日程安排的考量。
知情人士並表示，目前尚未安排美國企業高層隨團出訪，因川普政府不願被解讀為鼓勵企業赴中投資，但這不意味著不會宣布諸如汽車、能源方面的協議，尤其川普又自詡為交易高手，近期敲定的TikTok交易也被視為其它產業協議的潛在範本。
報導並提到，此次美中領導人會晤，台灣也是敏感焦點之一，北京一直將台灣視為主要的潛在衝突爆發點，尤其美國近期接連宣布對台軍售，恐為雙方關係埋下變數，影響談判進展。
原文連結：Exclusive | Trump and Xi expected to extend trade truce at Beijing summit
