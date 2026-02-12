我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩投注金額、開獎時間、截止買入時間

台彩威力彩每注金額為100元，每期最後截止買入時間為晚上20時之前，在20時30分會開始開出當期中獎號碼

▲威力彩每注100元，最後買入時間為當期開獎晚上20時前，20時30分會開出當期中獎號碼。（圖／記者潘毅攝）

威力彩800元包牌法

第一種是「第一區選6個號碼固定不變」，搭配「第二區01至08」

第二種是「第一區號碼不固定」，搭配「第二區01至08」

▲威力彩800元包牌法兩種玩法，分為第一區號碼固定跟不固定，第二區都是全包。（圖／記者徐銘穗攝）

威力彩5600元包牌法

會把「第一區38顆號碼隨機分成7組」，接著每一組都搭配「第二區01至08」，變成7X8等於56組號碼

▲威力彩包牌法圖解一覽！5600元堪稱全面覆蓋屬於「土豪型買法」，適合親友集資購買。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

威力彩包牌玩法優點分析

這是因為包牌法會有所謂「大獎包小獎」、「防止錯過頭獎」的問題

▲威力彩各獎項獎金、中獎規則一圖看，包牌法會產生「大獎帶小獎」、「避免錯過大獎」優勢。（圖／台彩官網）

威力彩包牌玩法缺點分析

▲威力彩包牌法也有不同缺點，像是成本過高，玩法不同也有可能遺漏大獎、只有一組對獎號碼等。（圖／記者陳明安攝）

威力彩包牌成功案例！爽中15.9億頭獎

最終該彩券不僅中頭獎，還帶走7注貳獎（1注獎金365萬）、6注參獎（獎金15萬）及42注肆獎（獎金2萬元），合計總中獎金額高達15億8980萬元。

▲歷史上幾大威力彩頭獎都有得主是靠包牌法成功中獎，其中包括800元、5600元包牌玩法都有案例。（圖／記者陳雅雲攝）

