威力彩頭獎已連續 30 期槓龜，今晚（12日）頭獎獎金預估將上看 13.5 億元，高額獎金掀起全台集資熱潮。為了避免民眾在最後關頭手忙腳亂，請務必先掌握最關鍵的基礎資訊：威力彩每注售價 100 元，投注站販售至晚間 8 點截止，並將於晚間 8 點 30 分進行開獎直播。
若您正準備前往試手氣，以下整理了民眾最關心的 5 大問題，助您精準掌握投注與兌獎細節：
Q1：今晚的頭獎金額與截止時間具體細節為何？
由於威力彩已經連續 30 期未開出頭獎，累積的獎金相當驚人，預估今晚頭獎金額將達到 13.5 億元。彩券行業者特別提醒，依據過往經驗，高額獎金開獎日的晚間 7 點過後會湧現大量下班排隊人潮，為了避免因為排隊過久錯過「晚間 8 點」的系統截止時間，或因一時匆忙買錯，強烈建議民眾提早前往投注；一旦超過 8 點，印出來的彩券將會被歸類到「下一期」，與今晚的大獎無緣。
Q2：專家有推薦提高中獎率的「包牌」買法嗎？
針對想要增加中獎機率的民眾，資深彩券行業者推薦了兩種熱門的包牌策略，主要是針對威力彩較難中的「第二區」進行全面圍捕：
• 小資族首選「800元包牌法」： 這是目前最受歡迎的買法。操作方式是固定第一區的 6 個號碼（可自選或電腦選號），然後將第二區的 01 到 08 號全部買下來。
👉優勢： 這樣做能保證「第二區絕對中獎」。只要您的第一區 6 個號碼全中，搭配第二區全包，您不僅能抱走頭獎，還能同時囊括 7 注貳獎，將獎金效益最大化。
• 集資族首選「5600元全餐包牌」： 這是許多公司行號或親友集資的最愛。這招的精髓在於利用系統的「連碰」功能，民眾只需在同一張選號單的「第一區」劃記 7 個號碼（比平常多選 1 號），並將「第二區」01~08 號全包，電腦就會自動排列出 7 x 8 = 56 組號碼組合，總金額為 5,600 元，而且只要「一張選號單」就能完成。
👉優勢： 雖然成本較高，但藉由第一區多選一號的排列組合，中獎的注數會呈現倍數成長，即便沒中頭獎，也容易因為中了多注小獎而回本，是追求高勝率的策略。
Q3：幾點開獎？哪裡可以看到第一手直播？
威力彩開獎時間固定於開獎日（週一、週四）的晚間 20:30 準時進行。想要第一時間感受球號落下刺激感的民眾，有電視與網路兩種管道可以鎖定：
• 電視直播： 請鎖定 「三立新聞 iNEWS」（54台），節目將會現場轉播開獎實況。
• 網路直播： 習慣使用手機或電腦的民眾，可搜尋 「台灣彩券開獎實況轉播」，在「三立新聞網 SETN」 YouTube 頻道會同步進行線上直播。
若您剛好錯過直播時段也不用擔心，通常在晚間 22:00 之後，台灣彩券官網就會更新當期完整的「開獎號碼」以及各獎項的「中獎注數」與「分配情形」，屆時再上網查詢即可。
Q4：到底中幾個號碼才有錢拿？獎項如何認定？
威力彩的獎金結構其實不僅限於頭獎，只要「第一區」中 3 個號碼，或者「第一區中 1 碼」搭配「第二區中獎」，就能領到獎金。具體的對獎規則如下：
• 頭獎（上看13.5億）： 第一區 6 碼全中 ＋ 第二區中獎。
• 貳獎： 第一區 6 碼全中，但第二區沒中。
• 參獎： 第一區中 5 碼 ＋ 第二區中獎。
• 肆獎： 第一區中 5 碼，但第二區沒中。（註：貳獎至肆獎之獎金由當期總獎金扣除固定獎項後依比例分配）
• 伍獎： 第1區中 4 碼 ＋ 第二區中獎，獎金 4,000 元。
• 陸獎： 第1區中 4 碼，但第二區沒中，獎金 800 元。
• 柒獎： 第一區中 3 碼 ＋ 第二區中獎，獎金 400 元。
• 捌獎： 第一區中 2 碼 ＋ 第二區中獎，獎金 200 元。
• 玖獎： 第一區中 3 碼，但第二區沒中，獎金 100 元。
• 普獎： 第一區中 1 碼 ＋ 第二區中獎，獎金 100 元。
Q5：中獎後該如何兌領？需要扣稅嗎？
中獎後的領獎方式取決於金額大小，且高額獎金依法需扣稅。如果以本次頭獎 13.5 億元獎金由一人獨得為例，扣除 20% 機會中獎所得稅及 0.4‰ 印花稅後，實際入袋金額約為 10 億 7,460 萬元，雖然扣了不少，但依然是超過 10 億的超級富豪！
• 5,000 元 (含) 以下： 可直接在全台任何一間電腦型彩券經銷商兌領現金。
• 5,001 元 至 500 萬元： 需前往中國信託商業銀行或指定金融機構兌獎。且依法需扣除 20% 的所得稅及千分之四的印花稅。
• 超過 500 萬元： 為了保障得主隱私與安全，不能直接去銀行櫃檯，必須先撥打「高額兌獎專線」0800-024-500 進行預約，將有專人安排兌領事宜。
資料來源：台灣彩券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒民眾，請衡量自身財務，彩券勿過度投注。
