連續30期頭獎摃龜的威力彩，今（12）日晚間將再度開獎，頭獎上看13.5億元，同時，春節加碼也起跑，大樂透及今彩539今起連開20天，大樂透更加開480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，今彩539頭獎提高至1000萬，不過，怎樣可以增加中獎運？易經財經專家陶文表示，今日4生肖「偏財火氣」最旺，3大吉時最適合投注，可善用幸運顏色穿搭。當然，買來的彩券也不能亂放，陶文傳授今日「丁巳日」專用秘法，可放入紅包袋，置於屋宅或房間的流年財庫位，今年在正東方。今日適逢農曆12月25日「丁巳日」，是一個火力全開的日子，在立春之後、春節之前，如此強大的氣場，再加上「財源吉星」氣勢明顯，代表的是財富能量生生不息，綿延不斷，相信很多人也希望在農曆年前給自己一個財富翻轉機會，知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時，也特別針對明日的奇門遁甲與五行氣場，提供致富攻略。陶文指出，今日生肖屬猴、雞、馬及牛偏財運最旺，其中屬猴的朋友明天正逢「六合吉日」，猴子又是這一天的財祿星，財神的眷顧肯定很多。屬雞則是「巳酉丑」三合局，屬雞的朋友今日不但「將星」加持，還有「偏財祿神」的照拂，最適合「合資」下注，而合資的對象就是自己家人。還有生肖屬蛇和屬牛的朋友，可邀請共同集資中獎機率將翻倍。身為值年太歲的馬，這一天是「祿神星」的代表氣勢如虹，請穿著黃色或金黃色衣服，隨身攜帶金幣、金項鍊或戒指，前往投注站，容易得到財神爺的祝福。至於屬牛的朋友在「丁巳日」具有「收財入庫」的能量，隨身攜帶一個空的紅包袋，容易獲得小驚喜，進而滾成大財。陶文也提到，今日有3大吉時「生旺氣」，也最適合投注，並可善用旺財幸運色穿搭，即紅色、紫色、金黃色。首先是「上午9時至11時」，雙合財祿時最適合「發財致富」奇門吉時。這是一個利於求財、建功立業的時段，建議這段時間前往購買，能接引最強的開創能量，最佳方位在東南方、正南方和西南方。另一個大吉時在「下午1時至3時」，此為六合財祿時，財神爺在招手，十分值得試試手氣，最佳方位在正西、西北和正北方。還有一個大吉時就是「下午5時至7時」，此時為「三合將星、文昌時」，金氣超旺，最有機會凝聚財富氣息，適合下班後前往投注，具有「收割財富」的意含，最佳方位在正北、東北和正東方。至於買了彩券也不能隨便放，陶文特別傳授今日「丁巳日」專用秘法，建議可隨身攜帶一個空的紅包袋，裡面擺放13粒白米，象徵納取13億財金入袋。購買彩券後，將彩券放入紅包袋，並置於屋宅或房間的流年財庫位，今年在正東方。