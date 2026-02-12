春節過年刮出新年好運！美食餐廳推出刮刮樂加碼，王品集團享鴨、莆田、丰禾3大中餐消費滿額送馬年刮刮卡，贈菜大禮包超過千元爽吃。這一鍋餐飲集團聯名雲林北港武德宮「發財金（錢母）」開刮全年75折專用卡；燒肉同話摸麻將比花色大小吃澳洲和牛板腱、這一小鍋骰子遊戲吃免費海鮮。
王品集團：3大中菜送馬年刮刮卡！千元加菜大禮包
王品集團3大中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田PUTIEN」及「丰禾 台味風格料理」過年熱鬧迎新春，初一、初二訂位已超過8成，整體年節訂位率7成～8成滿。
過年期間2月17日至3月3日元宵節，加碼推出刮刮樂優惠活動，凡到店消費滿千，可獲得馬年刮刮卡1張，刮出品牌贈菜大禮包，免費爽吃金絲麥片蝦、金銀蒜蒸魚、秘製茄汁酸菜魚等經典功夫菜加菜（使用期限至4月30日）。
這一鍋：發財金刮刮樂！全年75折、燒肉摸麻將吃澳洲和牛
這一鍋餐飲集團今年首度聯名雲林北港武德宮，推出限量「發財金（錢母）」背後秒開刮刮樂，2月15日起出示APP會員，累計集團任2個品牌以上消費並達指定金額，即可參與抽獎，有機會抽中約0.168錢黃金麻將金飾、全年75折專用卡吃到年底（數量有限、送完為止）。
農曆新年即日起至2月22日，旗下4大品牌優惠活動一次看：
◾️這一鍋：單筆消費滿2000元玩「開運大三元」，與門店同仁進行「麻將比大小挑戰」，贏家可獲招待「培根牛肉／梅花豬肉」乙份（每桌限一次）。
◾️燒肉同話：凡消費任一套餐，開玩「手氣開桌王」遊戲，與關主各摸一張麻將比花色大小，贏家招待「澳洲和牛板腱／松阪豚」乙份（擇一）。
◾️這一小鍋：凡加入會員即可參加「骰出你的幸運」骰點遊戲，依骰子總點數即有機會開吃「海鮮三拼／蛤蜊／梅花豬肉」獎品。
◾️韓啵韓式料理：挑戰「抓石子互動遊戲」，成功者可在下次回訪時享受專屬招待一次。
資料來源：王品集團、這一鍋餐飲集團、雲林北港武德宮
我是廣告 請繼續往下閱讀
王品集團3大中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田PUTIEN」及「丰禾 台味風格料理」過年熱鬧迎新春，初一、初二訂位已超過8成，整體年節訂位率7成～8成滿。
過年期間2月17日至3月3日元宵節，加碼推出刮刮樂優惠活動，凡到店消費滿千，可獲得馬年刮刮卡1張，刮出品牌贈菜大禮包，免費爽吃金絲麥片蝦、金銀蒜蒸魚、秘製茄汁酸菜魚等經典功夫菜加菜（使用期限至4月30日）。
這一鍋餐飲集團今年首度聯名雲林北港武德宮，推出限量「發財金（錢母）」背後秒開刮刮樂，2月15日起出示APP會員，累計集團任2個品牌以上消費並達指定金額，即可參與抽獎，有機會抽中約0.168錢黃金麻將金飾、全年75折專用卡吃到年底（數量有限、送完為止）。
◾️這一鍋：單筆消費滿2000元玩「開運大三元」，與門店同仁進行「麻將比大小挑戰」，贏家可獲招待「培根牛肉／梅花豬肉」乙份（每桌限一次）。
◾️燒肉同話：凡消費任一套餐，開玩「手氣開桌王」遊戲，與關主各摸一張麻將比花色大小，贏家招待「澳洲和牛板腱／松阪豚」乙份（擇一）。
◾️這一小鍋：凡加入會員即可參加「骰出你的幸運」骰點遊戲，依骰子總點數即有機會開吃「海鮮三拼／蛤蜊／梅花豬肉」獎品。
◾️韓啵韓式料理：挑戰「抓石子互動遊戲」，成功者可在下次回訪時享受專屬招待一次。