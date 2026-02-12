我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市三重區昨（11日）深夜驚傳死亡車禍，一名28歲邱姓女子騎乘機車行經河邊北街時，疑因未注意車前狀況，不慎追撞前方雙載機車。由於撞擊力相當大，導致邱女當場失去呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治，遭撞的騎士與乘客則僅受輕傷。據了解，這起事故發生於昨晚11時36分許，地點位於三重區河邊北街102號前。當時邱女騎車沿河邊北街往台北橋方向行駛，途中不明原因從後方追撞由29歲方姓男子騎乘、後座載有謝姓女乘客的機車。雙方連人帶車倒地，方男、謝女手腳多處擦挫傷，意識清楚，但邱女傷勢嚴重、頭部重創，倒地後便無生命跡象。而事發現場更是一片狼藉，車殼、物品全散落一地。警消獲報趕抵現場後，發現邱女已無呼吸心跳，立即將其送醫急救，無奈最終仍回天乏術。警方隨即封鎖現場進行測繪與採證，並疏導周邊交通；另依規定實施酒測，遭撞的方姓騎士酒測值為0，至於身亡的邱女是否有酒駕情事，仍待抽血檢驗報告出爐，詳細肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。