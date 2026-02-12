我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩頭獎金額第五名：23.62億元

▲位於桃園的「千百萬彩券行」曾經開出台彩歷史第五大威力彩頭獎23.62億元。（圖/Google評價）

威力彩頭獎金額第四名：27億元

▲新北三峽「義忠興業社」彩券行曾經開出威力彩27億元頭獎。（圖/Google評價）

威力彩頭獎金額第三名：28.7億元

▲士林飛來發彩券行有去逛過士林夜市肯定知道，過去曾經開出威力彩史上第三大頭獎28.7億元。（圖／記者陳明安攝）

威力彩頭獎金額第二名：30.04億元

▲台中金錢櫃彩券行曾經開出威力彩頭獎30億，頭獎得主是4名上班族同事一起集資1200元購買，全部號碼為電腦選號。（圖/Google評價）

威力彩頭獎金額第一名：31.25億元

▲台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出威力彩歷史最高31.25億頭獎，中獎者採用5600元包牌法幸運抱走高額獎金。（圖/Google評價）

台彩電腦型彩券威力彩今（12）日晚間8時30分，將開出連續槓龜30期、頭獎上看13.5億的中獎號碼，不少人都希望中獎之後可以原地退休，威力彩相關買法、超旺彩券行也登上熱搜關鍵字當中。《NOWNEWS》也特別整理過去威力彩頭獎獎金最高前五名，包括得主買法、中獎彩券行以及中獎獎號一次看，其中除了有人用5600元包牌法中過頭獎、也有人僅花百元電腦選號就幸運中獎。📍開獎日期：2013年7月18日📍中獎彩券行：桃園市「千百萬彩券行」（春日路979號）台彩公司表示，該名得主為長期投資客，不是一人獨得，領獎時指派兩名30多歲、50多歲出面，平常就是彩迷，有固定買大樂透、威力彩多年習慣，眾人集資購買1000元威力彩並用電腦選號，幸運中走大獎。📍開獎日期：2021年8月23日📍中獎彩券行：新北三峽「義忠興業社」（三峽區愛國路2號）台彩公司提到，得主是3人集資購買，透過800元包牌玩法幸運中獎，3位得主都是新北人，而且有親屬關係，年約20歲至30歲之間，性別有男有女，也是平常就有在買威力彩、大樂透以及今彩539的習慣。📍開獎日期：2015年9月14日📍中獎彩券行：台北士林「飛來發彩券行」（士林區文林路143號）這是一對夫妻在逛士林夜市時路過彩券行購買，妻子僅花100元購買1注就幸運中獎，先生在民營企業上班、妻子則是家庭主婦，最終中獎金額扣稅實領22.96億元，最後夫妻還捐1.888億元做公益、包168萬元給彩券行吃紅。📍開獎日期：2015年4月23日📍中獎彩券行：台中霧峰「金錢櫃彩券行」（霧峰區中正路896號）金錢櫃彩券行老闆娘簡瓊珠當時受訪表示，頭獎得主是4名上班族同事一起集資1200元購買，全部號碼為電腦選號，都是台中市人，是一間民營企業的同事，過去已經有購買彩券近5年的經驗，事後還捐贈2.9億獎金做公益，其中還指定1000萬要捐給台中市社會局，非常有愛。📍開獎日期：2020年7月27日📍中獎彩券行：台北市大安區「彩盈寶彩券商行」（大安路一段187號）、南投縣竹山鎮「大運發商行」(社寮里大公街69號）這次威力彩獎金是歷史最高，不過不是一注獨得，而是開出兩注，平均每注可以獲得15.62億元，台彩透露其中一位中獎人為30歲女性，年約30多歲，而親友到南投紫南宮拜拜之後，等廁所排隊時看到對面彩券行，買200元電腦選號，結果幸運中頭獎。而另外一位台北市大安區的得主，則是採用5600元包牌法，自選第一區7個號碼之後，第二區全包，總計56注，最終該彩券不僅中頭獎，還帶走7注貳獎（1注獎金365萬）、6注參獎（獎金15萬）及42注肆獎（獎金2萬元），合計總中獎金額高達15億8980萬元，獎金比另一位頭獎得主多出2700多萬獎金。