準備要放春節連假了，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，情人節至小年夜（14日至15日）各地晴到多雲好天氣，僅有花東有零星降雨，不過除夕起受到鋒面通過及東北季風增強，北台灣變天轉雨，中部以北低溫下探13度，到初四（20日）各地水氣減少，氣溫也有顯著回溫。
春節前期晴到多雲好天氣！除夕起北台灣變天轉雨
林得恩預報指出，春節連假期間天氣，情人節、小年夜（14日至15日）受東南風影響，臺灣各地大多為晴到多雲天氣，僅花東地區有零星降雨機會；除夕、初一（16日至17日）受鋒面通過及東北季風增強影響，桃園以北、基隆、東半部及中北部山區都轉為有雨天氣，降雨型態屬於間歇性的短暫陣雨。
初二、初三（18日至19日）受東北季風影響，迎風面的東半部偶雨，天氣較不穩定；初四至收假日（20日至22日）受偏東風影響，臺灣各地水氣減少，氣溫回升更為顯著。
除夕、初一北台灣溼冷！初四氣溫明顯回升
林得恩提到，春節連假低溫預測的部分，年假前期，臺灣中部以北、宜花及澎湖、金門地區攝氏13至17度，南部、臺東攝氏17至19度，馬祖11度。年假後期，臺灣西半部、宜花及澎湖、金門攝氏14至18度，臺東攝氏18至20度，馬祖攝氏11至13度。
東北季風減弱！今起至小年夜前各地溫暖舒適
氣象署預報指出，今（12）日白天起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及臺東22至24度，而中南部約27至29度，不過新竹以南地區日夜溫差大，請適時調整衣物；降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨基隆北海岸亦有零星短暫雨，西半部地區則為多雲到晴可見陽光的天氣。
明（13）日起至小年夜風向為偏東轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨。
資料來源：林老師氣象站臉書、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
林得恩預報指出，春節連假期間天氣，情人節、小年夜（14日至15日）受東南風影響，臺灣各地大多為晴到多雲天氣，僅花東地區有零星降雨機會；除夕、初一（16日至17日）受鋒面通過及東北季風增強影響，桃園以北、基隆、東半部及中北部山區都轉為有雨天氣，降雨型態屬於間歇性的短暫陣雨。
初二、初三（18日至19日）受東北季風影響，迎風面的東半部偶雨，天氣較不穩定；初四至收假日（20日至22日）受偏東風影響，臺灣各地水氣減少，氣溫回升更為顯著。
林得恩提到，春節連假低溫預測的部分，年假前期，臺灣中部以北、宜花及澎湖、金門地區攝氏13至17度，南部、臺東攝氏17至19度，馬祖11度。年假後期，臺灣西半部、宜花及澎湖、金門攝氏14至18度，臺東攝氏18至20度，馬祖攝氏11至13度。
東北季風減弱！今起至小年夜前各地溫暖舒適
氣象署預報指出，今（12）日白天起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及臺東22至24度，而中南部約27至29度，不過新竹以南地區日夜溫差大，請適時調整衣物；降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨基隆北海岸亦有零星短暫雨，西半部地區則為多雲到晴可見陽光的天氣。
明（13）日起至小年夜風向為偏東轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星降雨。
資料來源：林老師氣象站臉書、中央氣象署