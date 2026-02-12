我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17、T18於昨日完成簽約，台北市副市長李四川稍後也透過臉書宣布將於2月底請辭台北市副市長，3月開始，他會回到熟悉的新北市。對於李四川請辭，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜也都獻上祝福。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，他會努力讓自己成為新北最好的選擇，目前就是盡全力爭取在野提名選新北市長。黃國昌今日上午與新北板橋區議員參選人林子宇板橋福德市場發送春聯，並接受媒體聯訪。針對李四川請辭，蔣萬安、侯友宜都獻上祝福，黃國昌表示，蔣萬安、侯友宜都是國民黨非常優秀的六都市長，兩位市長挺自家國民黨的李四川是人之常情，充分的可以理解，他期待能跟李四川之間能夠有好的君子之爭，用氣度、視野，用彼此之間能夠在理性的平台上給新北市民最好的政策願景，負責任的提出他們的看法，接下來會建立政黨之間合作良性的典範。黃國昌說，他對自己有信心，心存善念、盡力而為會讓自己成為成為新北最好的選擇。目前就是盡全力爭取在野提名參選新北市長，若未來是李四川出線，他不會擔任副市長，他相信新北市是六都全國人口最多的縣市，絕不是一個人就能處理完新北市大小事，一定需要一個最強的團隊，未來跟國民黨進行合作協議時，他完全是抱持開放的立場態度。