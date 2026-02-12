我是廣告 請繼續往下閱讀

全球AI大廠輝達確定與台北市政府簽約，在北士科興建台灣總部，積極協調此事的台北市副市長李四川任務完成後也宣布請辭，投入新北市長選舉。李四川說，他已向台北市長蔣萬安表達二月底請辭，重回新北市，「若是能夠獲得國民黨的提名，我也會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式。」立法院長韓國瑜在擔任高雄市長時，也曾找李四川擔任副市長，韓國瑜也留言幫李四川打氣，「四川是公務員的典範，也是善良台灣人的良心，更是台北市與新北市民的福氣。加油！」蔣萬安也打趣留言，「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌。」國民黨發言人、新北市議員江怡臻說，可以點梁靜茹的《勇氣》：「終於做了這個決定，別人怎麼說我不理，只要你也一樣的肯定，我願意天涯海角都隨你去。」或是李聖傑的《手放開》：「最後的疼愛是手放開。」李四川千呼萬喚始出來，藍營都留言打氣，江怡臻也說，「川伯加油，我們在新北等您！！一起為新北打拚！！為雙北、為國家打拚！！」高雄市議員白喬茵說，「祝福有智慧、經驗、有魄力的硬漢川伯，馬到成功！！」曾任韓國瑜發言人的前主播、國民黨立委徐巧芯、牛煦庭、王鴻薇等人，都紛紛留言幫李四川加油。今年68歲的李四川黨政歷練豐富，擔任過國民黨秘書長、行政院秘書長，也擔任過新北市、高雄市與台北市三直轄市的副市長，未來可望代表國民黨參選新北市長。