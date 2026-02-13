我是廣告 請繼續往下閱讀

▲光鮮亮麗的交屋照背後，往往是長達30年的房貸契約。專家提醒，在簽下貸款前，務必評估自身能否承受長期現金流被鎖死的風險，以免「買房變屋奴」。（示意圖／台灣房屋提供）

▲全台預售屋交易量從 12.2 萬件大幅滑落至 3.6 萬件，年減幅高達 70.3% 。其中新竹平均每月只賣百戶。（圖／永慶房產集團提供）

看到社群媒體上朋友接連曬出新房照片，你是否也曾感到焦慮？近日一名20多歲人妻在Dcard發文訴苦，表示看到朋友們在雲林、嘉義買新房，羨慕之餘向年薪300萬的工程師老公抱怨「我們好像落後別人」，希望能買房置產。沒想到老公聽完冷回一句「」，瞬間讓她無言以對。這篇貼文引發熱議，不僅掀起的兩派論戰，也再次讓與生存壓力的議題浮上檯面。原PO表示，最近滑IG看到同齡朋友在雲嘉地區買房，紛紛打卡「人生新階段」，讓目前在新竹租屋的她心生羨慕。她認為老公年薪300萬，客觀條件並非買不起，只是老公認為新竹房價過高，與南部鄉下無法相比。老公更理性分析：「朋友買房不代表過得比較好，很多人。」並直言若只因羨慕別人而買，龐大的房貸壓力將由兩人自行承擔。貼文曝光後，底下的留言風向幾乎一面倒支持老公。許多網友直言原PO的心態是典型的社群焦慮，為了面子卻忽視裡子，容易陷入精緻窮的窘境。「」、「」。也有網友犀利反問原PO：「若無法共同分擔頭期款，就別要求別人背債來滿足妳的虛榮心。」老公的顧慮其實有數據支撐。根據永慶房產集團比較2024年與2025年數據發現，全台預售屋交易量從12.2萬件大幅滑落至3.6萬件，年減幅高達70.3%，顯示資金正從房市大舉撤守。其中，昔日被視為「科技新貴區」的新竹縣市跌幅最慘重。數據顯示，新竹預售屋交易量從2024年的近7000件，暴跌至2025年的1227件，減幅高達82.3%，。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，過去新竹受帶動，，如今在、自住客觀望下，市場熱度已降至冰點。面對買房 vs 租屋的抉擇，數據顯示「買房抗通膨」的鐵律似乎暫時失靈。陳金萍分析，在央行信用管制持續、房貸審核嚴格的環境下，。不只新竹，雙北以南的五大都會區預售屋交易量年減幅均超過七成。專家建議，面對當前「」的資產挪移現象，與其背負沉重的房貸壓力，不如審慎評估資金配置。在市場不確定性升高的此刻，，以免在資產配置上顧此失彼。