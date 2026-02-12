我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨中國部今（12）日表示，九二共識從來不是台灣的共識，而是國共用來詐騙台灣的話術，而中共不會因為台灣接受九二共識，就改變對台灣的併吞野心。民進黨中國部提到，國民黨還在對台灣社會說，「回到九二共識，就能換來尊嚴與和平」？但最大的問題是，國民黨現在的九二共識，早已不是當初宣稱的「一中各表」，而是全面一邊倒向「各表一中」、「兩岸同屬一中」。民進黨中國部指出，國民黨的九二共識一步步走向中共版本，關鍵的轉折點，從馬英九執政後期開始，因為馬英九非常想見到習近平。民進黨中國部指出，今年開始，為了促成國共論壇與鄭習會，鄭麗文與蕭旭岑多次表示九二共識就是「各表一中」，還加碼九二共識就是「兩岸同屬一中」（習5條用語），看來已徹底放棄模糊空間，完全附和中共定義的框架，回不去了。民進黨中國部提到，就算是全面配合，中共也不曾放過台灣，國民黨最常兜售的論點是：「只要回到九二共識，就有兩岸和平繁榮」，可是中共曾經給過台灣尊嚴與空間嗎？回到馬英九「全面執政、全面接受九二共識」的年代，中共對台做了什麼？包含國際打壓、軍事威脅、經濟優惠與脅迫。民進黨中國部提到，中共不會因為台灣接受九二共識，就改變對台灣的併吞野心，九二共識沒有換來尊嚴，只是強化了中共心裡的一句話：「你本來就屬於我」。「九二共識的本質是國共聯合詐騙台灣的話術！」民進黨中國部說，經過多年事實的一再呈現，多數台灣人民已經發現，接受九二共識不會換來中國改變對台態度，只會讓台灣更明確的被納入中國的政治敘事，「九二共識完全是中共利用國民黨，兩者聯合用來詐騙台灣人民的話術」。民進黨中國部指出，拒絕九二共識，不是拒絕交流，而是拒絕在「一個中國」的政治前提下被迫對話，台灣願意溝通，但不會為了溝通，犧牲民主制度、主權尊嚴，以及人民可以自由選擇政府的權利。