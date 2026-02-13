我是廣告 請繼續往下閱讀

「春聯怎麼寫？」近來成為熱搜話題，相關統計顯示國內書法人才正面臨嚴重流失。華梵大學近日在板橋舉辦「迎春書法名家邀請展」，並鎖定30歲以上族群推動書法教育，希望透過學程方式重振書法的文化藝術地位。「2026迎春書法名家邀請展」由華梵大學東亞書法研究中心主辦，邀請連勝彥、杜忠誥、施春茂等32位當代書藝名家參展。開幕當天並由14位書法家即席揮毫，以「春回大地迎新福，歲啟人間納吉祥」為題聯手創作春聯，展現書法不僅是視覺藝術，也擁有表演藝術的火熱魅力。國立台灣藝術大學前副校長林進忠表示，近來政治人物發送春聯意外引爆社會話題，可見書法的表現不只是用語，包括文字書寫方式與內含的文化底蘊，都能深入探究；此次迎春書法展的每一件作品都帶有鮮明的個人風格，值得大眾細細品味。書法教育月刊社社長蔡明讚則語重心長指出，近二十年來書法比賽的參賽收件數量，由全盛時期的三千餘件驟降至約一千五百件，縮減幅度高達一半，尤其在青少年階段流失更嚴重，顯示書法藝術的傳承正面臨前所未有的挑戰，未來能揮毫寫春聯者只怕會越來越少，值得國人正視。面對當代書法教育斷層與參賽作品數量減半的危機，策展人華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽強調，主辦「2026迎春書法名家邀請展」即是為了邀集民間書壇各領導者挺身而出，透過名家匯聚的影響力，讓社會大眾更有機會接近並珍惜書法這門千年藝術的奧妙美感。華梵大學校長李天任也說，書法的靈魂在於人情與身體功夫，這種親自書寫的誠意與體驗感，是數位工具或AI無法取代的價值，雖然目前不被教育體系重視，但華梵大學願意在高等教育中重振與開創書法藝術的平台，在數位時代中播下美好的藝術種子。除了視覺欣賞，華梵大學更從制度面推動書法振興計畫，黃智陽表示，校方已向教育部提出「30+終身學習大學試辦計畫」，希望開辦「書法藝術與鑑賞學程」，內容涵蓋書法基礎、創作設計、展覽，以及市場實務中的鑑定與鑑價專業，以吸引30歲以上的壯世代重返校園學習，完整建構書法產業鏈，挽救書法藝術後繼無人的危機。「2026迎春書法名家邀請展」作品風格多樣，包含篆、隸、草、行、楷等書體，展現書法在任何藝術型態中擁有的無限可能，即日起在新北市板橋區江子翠「橋藝術空間」（新北市板橋區文化路二段242號6樓）展出至3月4日。