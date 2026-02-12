我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗率領自民黨在日本眾議院大選中獲得壓倒性勝利，親中派敗退，引發中國強烈不滿，更怒嗆高市早苗如果在「魯莽行事」，必遭日本人民和國際社會唾棄，同時要求收回「台灣有事」相關言論。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，中國外交部這種回應，在面對國際現實時，並不能有效解決當前的外交僵局，反而讓交流變得更加緊張和困難。矢板明夫在臉書上發文寫道：「2月9日下午的中國外交部例行記者會，發言人林劍面對記者提問，就2月8日日本眾議院選舉中，高市早苗執政聯盟取得壓倒性勝利，做出正式回應。這場選舉結果，執政黨在眾議院的席次達到超過三分之二的絕對多數，高市將繼續擔任日本首相，並擁有更大的國會主導權。」他引述了林劍在記者會上的發言，「這次選舉是日本『國內事務』，但結果反映了日本社會一些『深層次、結構性的問題』，值得日本國內以及國際社會的人去深思。他還警告日本不要回到『軍國主義』道路，並且要求日本『恪守中日四個政治文件』，不要『背信棄義』。他特別再一次要求高市首相撤回她關於台灣有事的言論，並用強硬措辭表示，如果日本的『極右翼勢力』行事魯莽，將會遭到日本人民和國際社會的『迎頭痛擊』。 」矢板明夫指出，這段官方回應，實際上隱含了幾個值得注意的問題。「首先，林劍一方面說選舉是『日本內政』，一方面卻又要求日本首相撤回她的發言，這明顯矛盾。」他進一步稱，選舉結果是日本國民用選票做出的選擇。高市早苗在選前已公開談過涉台議題並且獲得支持，現在中國卻專門挑選這點要求她撤回，是明顯不尊重日本民意的表現。矢板明夫續指，「其次，這場選舉後的反應顯示，日中兩國的外交對立將會長期化。」他認為，這不是一兩次語言衝突造成的，而是結構性的矛盾。「日本民意已經對安全、國防議題表達了更強烈的關注，選民在選舉中對高市的高度支持，就是一個證明。」矢板明夫強調，日本公民沒有因中國的強硬態度而退縮，反而用投票結果表達自己的立場。「這意味著，日本不可能因為中國的外交恐嚇而改變方向。 」他續指，回頭看最近的貿易互動也很有意思。，中國在選舉前曾對日本實施稀土出口限制等措施，隨後又迅速撤回，這可能意味著中國手上本來可以對日本施壓的「籌碼」其實沒那麼多。「當你用完手段還必須收回，那就很難再用類似策略來影響對方。相比之下，日本在國際政治與經濟布局上越來越自主，特別是在選舉後將繼續推動與台灣等國家的合作。 」最後，矢板明夫在文末直言，「中國的這種外交回應更像是在對自己國家的領導人和國內輿論喊話。林劍提到『歷史教訓』和『軍國主義覆轍』等話語，是中國官方用來強調自身立場的固定模板。」他強調，在面對國際現實時，那樣的發言並不能有效解決當前的外交僵局，反而讓交流變得更加緊張和困難。