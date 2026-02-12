我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德去年底提出8年1.25兆元國防特別預算條例，卻因在野黨認為未編列立院三讀通過國軍加薪方案而遭藍白杯葛，持續在立法院卡關。對此，總統賴清德與國防部長顧立雄、三軍司令昨日一同召開記者會。賴清德在記者會上批評在野黨部分民代是地方出身，可能不懂憲政。對此，民眾黨主席黃國昌今（12）日表示，賴清德以總統高度講了不切實際的話，賴清德忘了民進黨很多立委也是從議員升上來的，這樣發言污衊在地心聲，這是一個中華民國總統講話該有的高度嗎？黃國昌今日上午與新北板橋區議員參選人林子宇板橋福德市場發送春聯，並接受媒體聯訪。媒體詢問民眾黨立院黨團昨日表示，立院新會期會讓政院版本一起併案審查，是否有跟前主席柯文哲討論過？黃國昌表示，他昨天就回答過，民眾黨立場就是開大門走大路，對於各種版本就是持開放的心胸一起討論。黃國昌強調，民眾黨的版本就是最好的版本，他們對於要買什麼東西在軍購特別條例中都寫得非常清楚，4000億在特別條例中沒有灌水、沒有空白支票，而且條例通過要編特別預算前，行政部門必須到立院進行專案報告，告訴大家過去幾千億買了什麼、到貨狀況，以及接下來要買什麼？又預期什麼時候可以到貨。民眾黨支持強化國防實力，但是台灣人的錢要花在刀口之上，各種不同版本大家可以一起討論，但是他相信最後通過的不會是行政院的版本。黃國昌說，昨天晚上他在民眾黨的尾牙有跟柯文哲、黨團總召陳清龍有做討論，彼此之間的共識非常的強，所以綠營倒是不需要見縫插針。不過，黃國昌話鋒一轉，怒批賴清德昨日在記者會以總統高度講了不切實際的話，他批評有些立委是議員升上來，不懂憲法、不懂國防，賴清德忘了他們自家民進黨很多立委也是從議員升上來的，這樣都發言污衊了解在地心聲、懂人民生活辛苦、反映民意，這是一個中華民國總統講話該有的高度嗎？如果要說不懂憲法，真正要重修憲法課的是賴清德自己。