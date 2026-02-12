從花蓮插旗到台北的「玉里橋頭臭豆腐」，地點就在捷運劍南路站對面，從2024年年底開店至今人氣一直很旺，但是店址其實鄰近住宅區，且濃烈臭味引發周遭居民反彈，有民眾在網路上表示自己因為臭味造成焦慮且快把頭髮拔光。北市環保局也表示，去年已罰款58.5萬元，今年初再度要求業者改善，而「玉里橋頭臭豆腐」也回應會再變更排放口位置、加裝活性碳除味設施。
有網友在社群發文，直指「中山區橋頭玉里臭豆腐真厲害，連環保局也拿他無奈何」，該網友表示深受橋頭玉里臭豆腐臭味影響，已經打電話給環保局承辦人員，感覺環保局敷衍，原PO更表示「每天處在臭味中，焦慮都把頭髮拔光了。」還貼出求助身心科、頭皮明顯禿一大塊的照片。
花蓮店被封「夜市最強臭豆腐」 台北店Google評論卻被狂刷負評
「玉里橋頭臭豆腐」在花蓮本就是人氣名店，還在美食節目《夜市王》中獲選全台夜市臭豆腐第一名，被稱為「夜市最強臭豆腐」。2024年１月時曾經到台北中山商圈開設快閃店造成轟動，2024年底選在劍南路捷運站對面開設台北分店，開店以來「玉里橋頭臭豆腐台北店」的Google評論經常被狂刷1星負評，原因是店家臭豆腐的臭味瀰漫整條街，甚至也有人提到一走出捷運站就會聞到臭味。
實際查看Google評論，負評不少，像是「唉…遇到住家樓下開臭豆腐店真的很衰，樓梯間充斥著臭豆腐味」、「太臭了，味道很擾民」、「整條路上都是臭味」、「很沒公德心，住在附近的住戶曬個衣服，衣服都是臭豆腐的味道」、「那個味道如果不改善身為附近居民真的覺得很困擾，只臭在你們家門口也就算了，從捷運站過馬路到全家就能聞到很重的腐臭味也太誇張」等，而目前評論總平均也僅有3.7顆星。
▲玉里橋頭臭豆腐台北店在Google評論上負評不少，目前總平均僅有3.7顆星。（圖／翻攝Google評論）
環保局：去年罰58.5萬 業者表示會再加裝設施改善
環保局也回應，陸續接獲多件民眾陳情反映異味問題，環保稽查大隊也多次稽查及改善，去年2月9日進行「異味汙染物官能測定法」採樣，排放標準10但檢測結果71，依據違反空氣汙染防制法第20條規定，處58.5萬元罰緩並限期改善，4月20日複查未超過管制標準。
環保局並補充說明，經查該店家已設靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備，去年下半年零星陳情、今年初前往民眾住所會同稽查，在該址周界外巡視仍有些許異味，有要求業者應視來客數量及作業量，調整空氣汙染防制設備保養頻率。業者也回應將再變更排放口位置及加裝活性碳除味設施，預計農曆年後裝設完成，減少異味產生。
資訊來源：玉里橋頭臭豆腐、玉里橋頭臭豆腐-台北店
