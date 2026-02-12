春節過年等到「麥當勞買一送一」優惠加碼！麥當勞表示，明（13）日起，全球版APP加碼「好運開跑 一馬當先」開春優惠，天天刮刮樂中獎100%爽吃大薯、薯餅、蘋果派、勁辣香雞翅、焦糖奶茶買一送一，麥克雞塊買4送4、買套餐免費送炸雞，優惠券領法一次整理；歡樂送優惠也有買一送一免出門。21風味館表示，熟客券買一送一、爽吃21香草烤半雞優惠。
麥當勞：買一送一過年刮刮樂！雞塊買4送4、免費送炸雞 天天中獎
迎接金馬年春節，麥當勞表示， 2月13日（五）14:00起至2月19日（四），全球版APP推出期間限定「好運開跑 一馬當先」刮刮樂優惠，天天中獎100%，7大優惠券一覽：
◾️單點大薯買一送一
◾️單點薯餅買一送一
◾️單點蘋果派買一送一
◾️單點勁辣香雞翅（一份2塊）買一送一
◾️單點焦糖奶茶（冰）買一送一
◾️單點麥克雞塊買4送4
◾️買超值全餐免費送麥脆雞腿1塊（原味／辣味）或勁辣香雞翅（一份2塊）
提醒大家，會員每日每帳號可參加1次，隨機領取各種優惠券。兌換期限以麥當勞APP實際顯示為準。
麥當勞歡樂送優惠買一送一！分享盒也享「指定飲品買一送一」
麥當勞現在還有兩大「買一送一」優惠一次整理：
◾️麥當勞買一送一歡樂送優惠！中杯可口可樂、zero、雪碧、檸檬風味紅茶、冰無糖綠茶都享「買一送一」歡樂送優惠；推薦歡樂送獨家「早安優惠雙人餐」209元，爽吃滿福堡、豬肉滿福堡、豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡、吉事蛋堡、豬肉蛋堡、現烤焙果（7選2）＋飲料或咖啡＋薯餅＋雞塊。
現在以歡樂送購買金迎招財薯來堡，還可參加麥當勞金迎招財薯來堡抽獎8888發財金活動，於歡樂送訂購「金迎招財薯來堡超值全餐（牛／雞）」
或「金迎招財系列分享餐」任一品項（且無退款紀錄） 即可參加抽獎，有機會獲得8888元旅遊金（共10名）。
◾️分享盒也享「指定飲品買一送一」！買麥當勞分享盒享超值加購「指定飲品買一送一」，分享盒有麥克雞塊、麥脆雞腿、雞塊雞腿、勁辣香雞翅等選擇；指定飲品包含中杯飲品可口可樂、可口可樂Zero、檸檬風味紅茶（冰）、無糖綠茶（冰）、無糖紅茶（冰）、及經典美式咖啡（冰／熱）、金選美式咖啡（冰／熱）、焦糖奶茶（冰）；限同品項、同冰／熱，最多買5送5（不適用歡樂送）。
21風味館：買一送一21熱客券！香草烤半雞優惠
21風味館表示，即日起至3月24日開吃「21熱客券」：
◾️買一送一吃時蔬雞汁飯、中薯霸、黃金飯捲等
◾️周一、三、五：「21香草烤半雞 」特價195元（原價285元）、「香草烤雞腿（2入）」188元（原價260元）
◾️周二、四：「烤腿泡麵小薯」特價159元（原價234元）、「半雞烤腿」特價285元（原價415元）
◾️周末五六日：「半雞杏鮑菇」259元（原價380元）、「烤雞送2炸雞」特價530元（原價680元）
資料來源：麥當勞、21風味館
