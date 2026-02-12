我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川昨宣布2月底請辭、新北市副市長劉和然表態退讓，藍營新北市長人選大勢底定，台中市仍陷入姐弟之爭僵局，綠營對手已喊話問江啟臣何時辭立法院副院長？江啟臣今表示，一切照規定來，也有相關前例可循，身為新北女婿，他謝謝川伯願意承擔重責大任，也希望未來能與新北強強聯手，讓台中躍進旗艦城。藍營新北兩強之爭昨歡喜落幕，台中市楊瓊瓔與江啟臣的姐弟之爭仍在上演，黨中央定調3月25日至31日展開全民調，而綠營徵召的立委何欣純早已進入大選模式，總統賴清德更是一個月4度到台中拉抬何欣純，藍營支持者為之憂心。江啟臣今（12）日上午到后里市場發放春聯，受訪時媒體問及李四川2月底將請辭副市長投入新北市長選舉、何欣純問他何時要辭副院長等問題，他表示關於現在的職務以及未來參選的相關法律規定，已有前例可循，一切照規定來，大家可以去參考。江啟臣說，他很高興看到新北大團結的氣勢，侯友宜、劉和然、李四川都是他的好朋友、過去一起奮戰的好夥伴或長官，身為新北人的女婿，他相信今年年底一定有令人期待的結果，感謝川伯願意承擔重責大任，未來新北市政由川伯來帶領，一定可以更上層樓。接著他說到自己，希望有機會讓台中與新北相互合作，盼全國第一大城、第二大城強強聯手，讓台中能夠躍進為幸福旗艦城。