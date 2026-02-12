立法院2024年5月到2025年3月間，為了《立法院職權行使法》、《立法院職權行使法修正草案》、《公職人員選罷法修正草案》以及「反廢死、反戒嚴」2件公投案的審查，藍綠立委多次爆發衝突，互告9案，台北地檢署今日偵查終結，以傷害罪、強制罪起訴謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍國民黨7名立委以及柯建銘、林淑芬、林楚茵民進黨3名立委，總計10名國會議員將來得跑法院出庭。
2024年5月17日晚間7點多，立院審查《立法院職權行使法》，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪見到邱志偉突圍靠近主席台，將他從2公尺高人牆往下推，導致邱志偉摔落，頭部外傷併腦震盪症候群及頸部鈍挫傷。
沈伯洋也嘗試爬上主席台，被邱鎮軍扯下並以頭下腳上的姿勢跌落走道，有頭部外傷併腦震盪症候群及左臉鈍挫傷、四肢多處擦挫傷；郭國文站上會議桌走向主席台過程中，遭到黃仁猛推跌倒而尾椎骨折。
2024年5月24日上午7點，《立法院職權行使法》修正草案審議時，林淑芬與時任民眾黨立委麥玉珍為了懸掛布條起衝突，林淑芬打傷麥玉珍的臉，麥玉珍想踹林淑芬但沒踹中。
2024年7月8日上午7點，立院內政委員會審查《公職人員選罷法修正草案》，藍綠立委為了搶座位發生爭執，林楚茵與王鴻薇拳腳相向都掛彩，事後互告。
2024年12月6日上午11點，在國民黨變更議程後藍綠衝突再起，陳玉珍將林月琴從主席台抱起來往地面摔，再踹傷林月琴的肋骨和肚子。
2025年3月25日晚間7點，立院審議「反廢死、反戒嚴」公投案，柯建銘拿拐杖敲桌面2下，結果拐杖前端飛出砸傷徐巧芯的手肘。
洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲也在郭國文骨折事件中挨告傷害罪，但不起訴；徐巧芯則被陳亭妃控告踹人並壓制身體，涉嫌重傷害未遂，也不起訴。本次立院暴力事件創下檢方起訴最多國會議員的紀錄。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
