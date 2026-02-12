我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院2024年5月到2025年3月間，為了《立法院職權行使法》、《立法院職權行使法修正草案》、《公職人員選罷法修正草案》以及「反廢死、反戒嚴」2件公投案的審查，藍綠立委多次爆發衝突，互告9案，台北地檢署今日偵查終結，，總計10名國會議員將來得跑法院出庭。2024年5月17日晚間7點多，立院審查《立法院職權行使法》，見到突圍靠近主席台，將他從，導致邱志偉摔落，頭部外傷併腦震盪症候群及頸部鈍挫傷。也嘗試爬上主席台，被並以頭下腳上的姿勢跌落走道，有頭部外傷併腦震盪症候群及左臉鈍挫傷、四肢多處擦挫傷；站上會議桌走向主席台過程中，而尾椎骨折。2024年5月24日上午7點，《立法院職權行使法》修正草案審議時，林淑芬與時任民眾黨立委麥玉珍為了懸掛布條起衝突，，麥玉珍想踹林淑芬但沒踹中。2024年7月8日上午7點，立院內政委員會審查《公職人員選罷法修正草案》，藍綠立委為了搶座位發生爭執，，事後互告。2024年12月6日上午11點，在國民黨變更議程後藍綠衝突再起，從主席台林月琴的肋骨和肚子。2025年3月25日晚間7點，立院審議「反廢死、反戒嚴」公投案，拿拐杖敲桌面2下，結果拐杖前端飛出砸傷的手肘。洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲也在郭國文骨折事件中挨告傷害罪，但不起訴；徐巧芯則被陳亭妃控告踹人並壓制身體，涉嫌重傷害未遂，也不起訴。