76歲「越獄大王」徐開喜再度成為司法焦點！他昨（11日）上午前往高等法院出庭作證，未料竟在法院內被查出另涉一宗毒品案件，遭台中地檢署發布通緝。法院當庭通知轄區中正一分局警方到場，徐開喜隨即被帶回派出所偵訊，製作筆錄後解送台中地檢署歸案。這名曾讓監獄顏面無光、號稱「天下第一所」都關不住的傳奇人物，再度因案回到司法體系，引發外界議論。徐開喜過去犯下多起銀樓搶案，累計入監服刑時間長達約51年，期間竟越獄10次、成功8次，逃脫次數之高，堪稱台灣司法史罕見紀錄。他因此被冠上「越獄狂魔」、「越獄大王」等封號，其中包括曾自台北看守所脫逃的紀錄，更讓監所系統顏面掃地。1981年間，徐開喜被押送至綠島監獄服刑，竟事前準備假髮與女性衣物，男扮女裝混入交通船離開綠島，過程中無人察覺異狀，成功潛返台灣本島。更誇張的是，他事後還主動聯繫獄方嗆聲「人在高雄了，不要浪費體力在綠島找了」，囂張行徑震撼社會。1994年，他再與獄友策畫越獄，夥同受刑人蔡正鳳、「穿山甲」詹龍欄等人，在看守所內將安眠藥摻入飲料迷昏管理員，穿上管理員制服，再利用自製木梯攀牆逃逸。事後獄方在其房舍內搜出行動電話與大量安非他命，震驚監所系統，甚至將該日訂為「所恥日」，以示警惕。2006年12月，服刑長達38年的徐開喜終於獲准假釋，但出獄僅3個月又重操舊業，再度入監。直到去年5月刑滿出獄後，他近兩年轉型經營社群平台，拍攝短影音談人生哲理與過往越獄經歷，試圖以「浪子回頭」形象示人，未料如今卻再因毒品案遭通緝歸案。警方資料指出，徐開喜出生於台中，14歲便加入幫派，80至90年代涉入專門搶劫銀樓的犯罪集團，犯案超過50件，成為當年震動社會的珠寶大盜。這名曾多次從高牆電網中脫身的「越獄傳奇」，如今在法院出庭時意外落網，也讓外界再度關注他的人生軌跡是否真的能劃下句點。