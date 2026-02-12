75歲資深歌星、演員翁倩玉出演電影《陽光女子合唱團》再翻紅！台灣電影《陽光女子合唱團》上映近2個月，全台票房突破5億，打波影史紀錄，當中最大亮點之一莫過於由翁倩玉飾演的「楊玉英」，睽違47年在台出演電影，使得年輕世代更加認識她。特別的是，先前翁倩玉15歲時青澀照被公開，稚嫩臉蛋、清純五官亭亭玉立，當時便有不凡氣場在身，引發話題，翁倩玉同步公開保養2撇步，「平常不太吃白飯，長年維持在七分飽狀態，也要多笑一點！」
翁倩玉15歲嫩照流出！隔了60年容貌依舊太狂
去年12月，翁倩玉為修復版《萬博追踪》首映記者會現身，當場重播她60年前剛結束旅日期程返台的珍貴畫面，「天啊！記憶都回來了」，尤其看到自己與張美瑤的合照畫面，她忍不住感慨，「那時候台灣人瘋北海道，我在雪地穿高跟鞋跑，一輩子只有拍戲才會做這種事。那些片段提醒我，因為過去不能倒帶，所以更要珍惜現在！」
現年75歲的翁倩玉保養得宜，被問到維持好狀態的祕方？她表示，「平常不太吃白飯，長年維持在七分飽狀態，也要多笑一點！」以前人口吻溫馨提點，「不要看後面，後面是歷史不能改，要看前面，開心和生氣都是24小時，要選哪個？生氣皮膚會黑、內臟會硬，吃東西也吃不出味道。要找到方法原諒，因為人生最難的是原諒。」
時間序回到現今，翁倩玉在《陽光女子合唱團》中飾演「楊玉英」，因為年輕時殺老公、兒子入獄，她年輕時飽受老公言語羞辱、毆打，兒子智能遲緩遭到唾棄，狠下心投毒殺死對方，爾後帶著兒子自盡，沒想到父子倆赴上黃泉，自己卻遺留人間入獄，翁倩玉在獄中遇見了陳意涵、孫淑媚、安心亞共組合唱團，從中體悟到生命可貴。
